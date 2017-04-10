Нестор — Абдылдаеву: мы с радостью поделимся своим опытом по электронному государству

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор встретился с министром иностранных дел Кыргызской Республики Эрланом Абдылдаевым. Они обсудили двусторонние отношения и возможности более тесного сотрудничества по укреплению парламентской демократии и в сфере технологий.

Спикер Рийгикогу выразил поддержку парламентской демократии в Кыргызской Республике, начатым реформам и инфотехнологическим решениям. По словам Нестора, странам с похожим прошлым легче понять друг друга. Поэтому парламенты таких стран более тесно сотрудничают друг с другом.

Нестор дал обзор развития эстонского электронного государства и подтвердил, что Эстония по-прежнему готова поделиться с Кыргызской Республикой своим опытом в области электронного правительства. Эстония также охотно готова поделиться своими знаниями в области правового пространства и технологий.

Министр иностранных дел Абдылдаев дал обзор отношений Кыргызской Республики с соседними государствами: с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Он отметил, что наиболее тесно Кыргызская Республика в области экономики сотрудничает с Китаем. Он также отметил важность отношений с Россией, где постоянно проживает очень много киргизов.

По словам министра иностранных дел, цель Кыргызской Республики — продолжить начатые реформы и к 2040 году обрести образ высокоразвитого электронного государства. Для этого нужно разработать множество инфотехнологических решений.

Во встрече также участвовал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон. В Рийгикогу также образована депутатская группа по парламентским связям с Кыргызской Республикой. Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев и его делегация также встретились с председателем группы Денисом Бородичем.