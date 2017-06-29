Несмотря на протесты, Кальюлайд провозгласила закон о Rail Baltic

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Эстонское общество географов и непредставленная в Рийгикогу партия "Зеленые Эстонии" направили обращение на имя президента Керсти Кальюлайд, в котором просят не провозглашать ратифицированный парламентом закон о строительстве железнодорожной трассы Rail Baltic. Однако президент данный закон провозгласила.