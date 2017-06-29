Несмотря на протесты, Кальюлайд провозгласила закон о Rail Baltic

Эстонское общество географов и непредставленная в Рийгикогу партия "Зеленые Эстонии" направили обращение на имя президента Керсти Кальюлайд, в котором просят не провозглашать ратифицированный парламентом закон о строительстве железнодорожной трассы Rail Baltic. Однако президент данный закон провозгласила.
Соответствующее обращение поступило в канцелярию президента накануне, сообщает Rus.err.ee.
По оценке авторов письма, реализация проекта нанесет вред окружающей среде, а сам закон о прокладке Rail Baltic противоречит Конституции Эстонии.
Но несмотря на это, президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 29 июня, провозгласила данный закон.