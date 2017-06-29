29.06.2017, 16:30

Несмотря на протесты, Кальюлайд провозгласила закон о Rail Baltic

 (10)
rus.delfi.ee
EST
Meeleavaldus Rail Balticu vastu vabaduse väljakul
фото иллюстративноеFoto: Kert Saarma

Эстонское общество географов и непредставленная в Рийгикогу партия "Зеленые Эстонии" направили обращение на имя президента Керсти Кальюлайд, в котором просят не провозглашать ратифицированный парламентом закон о строительстве железнодорожной трассы Rail Baltic. Однако президент данный закон провозгласила.

Соответствующее обращение поступило в канцелярию президента накануне, сообщает Rus.err.ee.

По оценке авторов письма, реализация проекта нанесет вред окружающей среде, а сам закон о прокладке Rail Baltic противоречит Конституции Эстонии.

Но несмотря на это, президент Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 29 июня, провозгласила данный закон.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии