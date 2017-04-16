Несмотря на пожар, трамвайный туннель Юлемисте надеются достроить в срок

Merko Ehitus надеется закончить строительство трамвайного туннеля Юлемисте в срок. Финансовый ущерб от пожара еще выясняется, но он не означает дополнительных расходов для города.

"Стоимость строительной поставки зафиксирована в договоре, и она не изменится", — подтвердил Delfi специалист по связям с общественностью Tallinna Linnatranspordi AS Урмас Тооминг и добавил, что застройщик не сообщал об изменениях в графике проведения работ.

По словам проектного директора Merko Ehitus Eesti, которая осуществляет работы в ведущем до аэропорта трамвайном туннеле, Тийта Йооста, произошедший 31 марта пожар повлияет на работы, потому что поврежденные трубы нуждаются в замене, но на срок сдачи объекта это, надеются, влияния не окажет. Финансовая оценка ущерба еще идет.