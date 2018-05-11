11.05.2018, 15:20

Несколько таллиннских автобусов в ближайшие дни направляются в объезд


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BussFoto: Rauno Volmar

В связи с асфальтированием улицы Меривялья в районе перекрестка с улицей Рандвере 12 мая с 7 часов утра до конца рабочего дня автобусы линии 8 в обоих направлениях пойдут в объезд, сообщает Раэпресс.

Объезд будет проходить по бульвару Суплузе, улицам Борнхёэ и Рандвере с временными остановками на объезде при движении от центра города на бульваре Суплузе после перекрестка с улицей Меривялья и на улице Борнхёэ до перекрестка с улицей Рандвере, а в обратном направлении — на улице Рандвере перед перекрестком с улицей Борнхёэ.

В связи с асфальтированием улицы Вабаыхукооли с 10 часов утра 14 мая до конца рабочего дня 16 мая автобусы линий 5 и 6 будут направляться в объезд.

Маршрут объезда: улицы Козе, Пухкекоду, Метсакооли с разворотом на перекрестке улиц Метсакооли и Вабаыхукооли и остановками "Козе" — на улице Козе до перекрестка с улицей Вабаыхукооли, "Нурмику" — на улице Пухкекоду до перекрестка с улицей Мезика и "Метсакооли" — на улице Метсакооли до перекрестка с улицей Вабаыхукооли.

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