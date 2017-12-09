Неразбериха в Партии реформ может привести к возвращению Андруса Ансипа на политическую арену

Если неразбериха в стане реформистов продолжится, не исключено, что в один момент на арену вновь выйдет Андрус Ансип, пришли к выводу участники радиопередачи ERR "Rahva teenrid" ("Слуги народа").

Заместитель главного редактора Äripäev Айвар Хундимяги сказал, что происходящие в Партии реформ метания — это борьба за место председателя, и к тому же, тот, кто поведет партию на парламентские выборы в 2019 году, будет вероятным кандидатом на пост премьер-министра, пишет rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.

Глава рубрики мнений в Postimees Неэме Корв отметил, что Партия реформ должна идти на выборы с таким лозунгом, который не будет отменять недавние реформы, а направлен на будущее.

Ведущий программы Марко Оякиви отметил, что если неразбериха в стане реформистов продолжится, то на эстонскую политическую арену может вернуться бывший глава Партии реформ и правительства Андрус Ансип, который сейчас занимает пост вице-президента Европейской комиссии, и тогда бы Партия реформ получила хороший результат на выборах, так как если когда-то жители Эстонии устали от Ансипа, то теперь все проблемы забылись, и его идеи могут показаться свежими.

Корв согласен с этим мнением, и по его словам, к тому же работа в Европе дала Ансипу новый опыт.