Неразбериха: Сависаар не представлен на сайте собственного избирательного союза

На сайте избирательного союза Эдгара Сависаара и Ольги Ивановой kandidaadid.ee представлены 12 человек, в том числе и сама Иванова. Имени Сависаара в этом списке нет.

Примечательно также, что в качестве сферы ответственности Ивановой отмечено управление городом.

По словам помощника Сависаара Андреса-Мариуса Розенблата, данный сайт больше направлен на ласнамяэский список, а всего по списку союза проходит около 80 человек, как и заявлялось изначально. Как бы то ни было, самое большее количество голосов в истории Сависаар собрал именно в Ласнамяэ, поэтому возникает закономерный вопрос: а будет ли он вообще баллотироваться по спискам своего союза?

”То, что Сависаар будет баллотироваться, точно на 200%. Это точно”, — подчеркнул помощник.

Активная предвыборная кампания союза уже началась, и проезжая, например, по Лаагна теэ, можно увидеть вперемешку агитационные плакаты Центристской партии и списка Сависаара, которые внешне очень похожи. ”Согласен, что это может сбить людей с толку”, — сказал Розенблат, но добавил, что ситуация должна измениться уже в ближайшее время, когда будет готов новый сайт и новое оформление плакатов. Веротянее всего, в пятницу наконец будет обнародовано имя кандидата в мэры Таллинна от союза, а также название самого союза. Полный список будет представлен общественности после 5 сентября.