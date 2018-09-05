Неразбериха и очереди на границе: в Россию теперь нельзя въехать на взятом в лизинг автомобиле

Поэтому сотрудники российской таможни вынуждены руководствоваться буквой закона, в котором сказано — мы сейчас передаем своими словами неофициальный комментарий, — что пока на территории Российской Федерации находится транспортное средство, принадлежащее определенному владельцу (в том числе и юридическому лицу, включая лизинговые организации и банки), то никакое другое транспортное средство не имеет права пересечь границу БЕЗ уплаты залоговой стоимости. Данная залоговая стоимость рассчитывается согласно тарифам на ”растаможку”, которые учитывают возраст автомобиля, мощность двигателя и рыночную стоимость.
Девушка-сотрудник таможни в неофициальной беседе призналась, что ”…закон ужасный, и его скорее всего поменяют, потому что наверняка будет очень жалоб. Однако сейчас все вынуждены применять его именно так”. Таким образом, на данный момент въехать в Россию на лизинговом автомобиле в большинстве случаев можно лишь после уплаты данного залога, который будет возвращен при обратном пересечении границы.
Словом, ситуация очень сложная, и новые правила вступили в силу не только на границе России и Эстонии, но на всем протяжении российской границы с государствами, не входящими в Экономический союз.
В статье 193 закона РФ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившем в силу с 4 сентября 2018 года, значится следующее:
"Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов обеспечивается в случае временного ввоза в Российскую Федерацию физическим лицом, не имеющим постоянного места жительства в государстве — члене Союза: […] транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного в иностранном государстве и принадлежащего на праве собственности физическому или юридическому лицу, в собственности которого уже находятся транспортные средства для личного пользования, ранее ввезенные на таможенную территорию Союза и находящиеся под таможенным контролем".