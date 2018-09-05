05.09.2018, 10:09

Неразбериха и очереди на границе: в Россию теперь нельзя въехать на взятом в лизинг автомобиле

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комментарий таможни
Дмитрий Кукушкин
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Narva
NarvaFoto: Tiit Blaat

В группе "EZ-дуны!" в Facebook во всю идет обсуждение того, что якобы с 4 сентября на территорию России запрещен ввоз автомобилей, владельцем которых по документам является банк, то есть они взяты в лизинг. Действительно, на границе в Нарве сейчас наблюдаются очень большие очереди.

Никто не понимает причину такого строгого правила. "Я тут поговорил с российской служащей таможни по телефону, она объяснила, что если в России есть авто в лизинге допустим от SEB, то не попасть туда, пока не выйдет первый въехавший!" — пишет один из членов группы. Другой добавил, что ему разрешили пресечь границу, если он оставит залог в 1 180 000 рублей (около 15 000 евро).

Как сообщает корреспондент Delfi из Нарвы, на границе на мосту выстроилась очередь, а в живой очереди сейчас 6-часовое ожидание. Всех автомобилистов на взятом в лизинг авто разворачивают обратно.

Foto: Roman Vikulov

Delfi после многих бесплодных попыток удалось-таки дозвониться в правовой отдел Кингисеппской таможни. Приятный женский голос сразу поинтересовался: ”Вы насчет лизинговых машин?”, и сообщил, что с утра уже были десятки звонков по данной теме.

Сотрудница таможни, несмотря на то, что они не обязаны давать справки по телефону, вошла в положение и разъяснила, что новый Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ
”О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” вступил в силу с 3 сентября 2018 года. При этом никаких дополнительных инструкций по более точному правоприменению в таможенные управления РФ и непосредственно пункты пропуска на границе России с Европейским союзом не поступало.

Поэтому сотрудники российской таможни вынуждены руководствоваться буквой закона, в котором сказано — мы сейчас передаем своими словами неофициальный комментарий, — что пока на территории Российской Федерации находится транспортное средство, принадлежащее определенному владельцу (в том числе и юридическому лицу, включая лизинговые организации и банки), то никакое другое транспортное средство не имеет права пересечь границу БЕЗ уплаты залоговой стоимости. Данная залоговая стоимость рассчитывается согласно тарифам на ”растаможку”, которые учитывают возраст автомобиля, мощность двигателя и рыночную стоимость.

Девушка-сотрудник таможни в неофициальной беседе призналась, что ”…закон ужасный, и его скорее всего поменяют, потому что наверняка будет очень жалоб. Однако сейчас все вынуждены применять его именно так”. Таким образом, на данный момент въехать в Россию на лизинговом автомобиле в большинстве случаев можно лишь после уплаты данного залога, который будет возвращен при обратном пересечении границы.

Словом, ситуация очень сложная, и новые правила вступили в силу не только на границе России и Эстонии, но на всем протяжении российской границы с государствами, не входящими в Экономический союз.

В статье 193 закона РФ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившем в силу с 4 сентября 2018 года, значится следующее:

"Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов обеспечивается в случае временного ввоза в Российскую Федерацию физическим лицом, не имеющим постоянного места жительства в государстве — члене Союза: […] транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного в иностранном государстве и принадлежащего на праве собственности физическому или юридическому лицу, в собственности которого уже находятся транспортные средства для личного пользования, ранее ввезенные на таможенную территорию Союза и находящиеся под таможенным контролем".

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