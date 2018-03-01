Неравная конкуренция, снижение тарифов, экологические угрозы: чего ждать от запуска новой российской АЭС в 100 км от Нарвы?

Нынешней весной в ста километрах от эстонской границы, в городе Сосновый Бор Ленинградской области РФ, начнет свою работу новая АЭС (ЛАЭС-2). Руководство концерна Eesti Energia выражает серьезную озабоченность этим, поскольку ввод в строй новых мощностей в нашем регионе усугубит нечестную конкуренцию на рынке электричества. Не стоит забывать также и о связанных с запуском атомной электростанции угрозах экологического характера.

10 лет назад, 28 февраля 2008 года был объявлен победитель конкурса по выбору генподрядчика на строительство двух первых энергоблоков ЛАЭС-2. Затем началось строительство, шедшее с переменным успехом. 22 февраля 2018 года на АЭС начался этап энергетического пуска инновационного энергоблока №1 поколения ”3+” с реактором ВВЭР-1200. Сейчас идет поэтапный подъем мощности энергоблока и его подготовка к началу выработки электроэнергии, то есть непосредственно к энергопуску, который ожидается в 1-й декаде марта текущего года.

Рассчетная мощность четырех блоков строящейся ЛАЭС-2 составляет 4796 МВт.

Эти события будут иметь непосредственное влияние и на Эстонию. Отечественные энергетики неоднократно указывали на различные факторы риска, сопутствующие появлению новой АЭС вблизи эстонских границ. После ввода в строй мощных современных энергоблоков ситуация на рынке электроэнергии в нашем регионе может сильно измениться.

Член правления и финанcовый директор Eesti Energia Андри Авила сообщил Delfi, что с точки зрения организации рынка подобное положение нельзя считать хорошим. Производители электроэнергии в ЕС, в том числе и в Эстонии, находятся в условиях неравной конкуренции, поскольку здесь для выработки электричества необходимо покупать квоты CO2 и выплачивать различные экологические налоги.

”В России же подобного нет. Но мы конкурируем на едином рынке, хотя расходы на производство энергии сильно разнятся. Например, различные связанные с окружающей средой налоги превышают уже 10 евро за каждый мегаватт-час. В России таких налогов нет", — подчеркнул Авила.

В прошлом году из России в страны Балтии и Финляндию было поставлено свыше 9 тераватт-час электроэнергии, то есть более, чем годовое потребление во всей Эстонии (8 Твт/ч).

”Появление новых мощностей в России усиливает конкуренцию. Если бы на рынке энергии действовала честная конкуренция, то в этом не было бы никаких проблем. По нашим данным, Европейская Комисиия обратила свое внимание на импорт электричества из третьих стран в государства Балтии, и мы надеемся, что отечественные операторы сетей смогу в скором будущем решить эту проблему, — добавил член правления Eesti Energia.

СПРАВКА: Ленинградская АЭС-2 Инновационные, самые мощные на сегодняшний день энергоблоки с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200, сооружаемые на ЛАЭС-2, относятся к новейшему поколению ”3+”. В них использованы самые передовые достижения и разработки, отвечающие всем постфукусимским требованиям. Главной особенностью проекта ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. В частности, на блоке с реактором ВВЭР-1200 используются: ”ловушка расплава” — устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.

Смотрите сюжет телерадиокомпании "Санкт-Петербург" об ожидаемом вводе в строй ЛАЭС-2.

На протяжении всего строительства станции активисты-экологи старались привлечь внимание общественности к рискам для окружающей среды, свяазнным с запуском очередных атомных реакторов.

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