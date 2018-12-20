Непрозрачное финансирование предвыборных кампаний Центристской партии: Крууда придется объяснить все под присягой

Адвокат Петтая Райко Липсток отметил, что самое непонятное для них это то, почему Крууда целенаправленно мешал Midfield [фирме Петтая] получить эти деньги, которые уже полтора года требует от него через суд. Так, Крууда по непонятной причине предоставил Центристской партии письмо-подтверждение об отсутствии у фирмы Петтая обязательств по этому кредиту. В результате арбитраж постановил, что гарантийные письма Центристской партии не могут обеспечить долги, взятые Петтаем как частным лицом. Хоть арбитраж и взыскал с Центристской партии 533 000 евро, чтобы Midfield OÜ могла бы исполнить свои обязательства перед третьими лицами, но не те деньги, за счет которых Петтай мог бы покрыть полученный от фирмы Крууда кредит.
”В голове не укладывается. Зачем вставлять палки в колеса при получении денег, а теперь нападать. Не знаю, может, хочет за что-то наказать или что”, — рассуждает Петтай.
Липсток подчеркнул, что происходящее крайне несправедливо: ”Тот, кто получил выгоду, платить не должен, а с того, кто являлся посредником, деньги требуют”.
Петтаю есть что терять. В случае проигрыша его ждет банкротство. Также он может лишиться дома, поскольку для обеспечения иска на его жилье наложена судебная ипотека.