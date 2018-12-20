20.12.2018, 09:45

Непрозрачное финансирование предвыборных кампаний Центристской партии: Крууда придется объяснить все под присягой

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Дагне Михкельс
Дагне Михкельс
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Непрозрачное финансирование предвыборных кампаний Центристской партии: Крууда придется объяснить все под присягой
Paavo Pettai ja tema advokaat Raiko Lipstok taotlesid kohtult nii Kruuda ülekuulamist kui ka seda, et kohtuasja juurde lisataks uus salapärane tõend.Foto: Madis Veltman

Вчера в Харьюском уездном суде продолжился процесс, в котором бизнесмен Оливер Крууда требует с Пааво Петтая около половины миллиона евро, связанных с непрозрачным финансированием предвыборных кампаний Центристской партии 2009 года, пишет Eesti Päevaleht.

Сумма долга растет постоянно, поскольку пени составляют 1200 евро в день.

Суд требует, чтобы Крууда под присягой дал показания относительно предоставленного им Петтаю займа.

Петтай и его адвокат Райко Липсток ходатайствовали как о допросе Крууда, так и о приобщении к делу новой секретной улики, которая происходит из материалов, представленных арбитражу в 2017 году. Поскольку тогда процесс был закрытым, то улика обнародованию не подлежит и в рамках данного дела.

Самого Крууда на вчерашнем заседании не было. Представляющий его интересы адвокат Хелмери Индела пытался убедить суд, что избирательные кампании Центристской партии, гарантийные письма и споры в арбитраже никак не связаны с тем, что Круда требует от Петтая возврата долга, который последний получил в 2009 году как частное лицо. Как бы то ни было, по словам Петттая, все знают, что этот заем был связан со скрытым финансированием избирательных кампаний центристов 2009 года.

Суд начнет заслушивать Крууда в марте и, если все пойдет по плану, то решения можно ожидать в апреле-марте.

Адвокат Петтая Райко Липсток отметил, что самое непонятное для них это то, почему Крууда целенаправленно мешал Midfield [фирме Петтая] получить эти деньги, которые уже полтора года требует от него через суд. Так, Крууда по непонятной причине предоставил Центристской партии письмо-подтверждение об отсутствии у фирмы Петтая обязательств по этому кредиту. В результате арбитраж постановил, что гарантийные письма Центристской партии не могут обеспечить долги, взятые Петтаем как частным лицом. Хоть арбитраж и взыскал с Центристской партии 533 000 евро, чтобы Midfield OÜ могла бы исполнить свои обязательства перед третьими лицами, но не те деньги, за счет которых Петтай мог бы покрыть полученный от фирмы Крууда кредит.

”В голове не укладывается. Зачем вставлять палки в колеса при получении денег, а теперь нападать. Не знаю, может, хочет за что-то наказать или что”, — рассуждает Петтай.

Липсток подчеркнул, что происходящее крайне несправедливо: ”Тот, кто получил выгоду, платить не должен, а с того, кто являлся посредником, деньги требуют”.

Петтаю есть что терять. В случае проигрыша его ждет банкротство. Также он может лишиться дома, поскольку для обеспечения иска на его жилье наложена судебная ипотека.

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