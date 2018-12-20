Непрозрачное финансирование предвыборных кампаний Центристской партии: Крууда придется объяснить все под присягой

Сумма долга растет постоянно, поскольку пени составляют 1200 евро в день.

Суд требует, чтобы Крууда под присягой дал показания относительно предоставленного им Петтаю займа.

Петтай и его адвокат Райко Липсток ходатайствовали как о допросе Крууда, так и о приобщении к делу новой секретной улики, которая происходит из материалов, представленных арбитражу в 2017 году. Поскольку тогда процесс был закрытым, то улика обнародованию не подлежит и в рамках данного дела.

Самого Крууда на вчерашнем заседании не было. Представляющий его интересы адвокат Хелмери Индела пытался убедить суд, что избирательные кампании Центристской партии, гарантийные письма и споры в арбитраже никак не связаны с тем, что Круда требует от Петтая возврата долга, который последний получил в 2009 году как частное лицо. Как бы то ни было, по словам Петттая, все знают, что этот заем был связан со скрытым финансированием избирательных кампаний центристов 2009 года.

Суд начнет заслушивать Крууда в марте и, если все пойдет по плану, то решения можно ожидать в апреле-марте.