02.11.2018, 15:10

Неприятный запах в Ласнамяэ: проблему и решения обсудят в понедельник

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rus.delfi.ee
EST
Väo karjäär
Väo karjäärFoto: Andres Putting

В течение последних двух месяцев в Ласнамяэ в районе улиц Раадику и Махтра возник неприятный запах, который можно связывать с асфальтобетонным заводом, начавшим деятельность в карьере Вяо в середине сентября. Неприятный запах повлек за собой множество жалоб от жителей, поэтому в понедельник, 5 ноября, по инициативе Инспекции окружающей среды состоится встреча с представителями предприятия, горуправы и Департамента окружающей среды, чтобы обсудить возникшую ситуацию и возможные решения.

"Все стороны понимают, что проблема есть. Вопрос в том, какими методами ее возможно решить", — сказал руководитель бюро Инспекции окружающей среды в Харьюмаа Неэме Кассь. "Обязательно будут обсуждаться все компоненты, которые могут быть причиной неприятного запаха, в том числе местоположение завода, высота трубы и технологические вопросы", — добавил Кассь.

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Неприятный запах в Ласнамяэ: проблему и решения обсудят в понедельник

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В течение последних двух месяцев в Ласнамяэ в районе улиц Раадику и Махтра возник неприятный запах, который можно связывать с асфальтобетонным заводом, начавшим деятельность в карьере Вяо в середине сентября. Неприятный запах повлек за собой множество жалоб от жителей, поэтому в понедельник, 5 ноября, по инициативе Инспекции окружающей среды состоится встреча с представителями предприятия, горуправы и Департамента окружающей среды, чтобы обсудить возникшую ситуацию и возможные решения.
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