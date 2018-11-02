Неприятный запах в Ласнамяэ: проблему и решения обсудят в понедельник

В течение последних двух месяцев в Ласнамяэ в районе улиц Раадику и Махтра возник неприятный запах, который можно связывать с асфальтобетонным заводом, начавшим деятельность в карьере Вяо в середине сентября. Неприятный запах повлек за собой множество жалоб от жителей, поэтому в понедельник, 5 ноября, по инициативе Инспекции окружающей среды состоится встреча с представителями предприятия, горуправы и Департамента окружающей среды, чтобы обсудить возникшую ситуацию и возможные решения.
"Все стороны понимают, что проблема есть. Вопрос в том, какими методами ее возможно решить", — сказал руководитель бюро Инспекции окружающей среды в Харьюмаа Неэме Кассь. "Обязательно будут обсуждаться все компоненты, которые могут быть причиной неприятного запаха, в том числе местоположение завода, высота трубы и технологические вопросы", — добавил Кассь.