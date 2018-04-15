15.04.2018, 19:50

Неприятный сюрприз от города к годовщине смерти Лембита Ульфсака

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Микк Салу
Микк Салу
EST 6
Неприятный сюрприз от города к годовщине смерти Лембита Ульфсака
Foto: Andres Putting

В конце 2015 года издание Eesti Ekspress писало о том, как актер Лембит Ульфсак вместе с единомышленникам борется против возведения на западном берегу Какумяэ порта и сопутствующих ему сооружений.

”Вне работы Лембит был очень скромным человеком и своими личными проблемами никогда с общественностью не делился. То, что тогда он согласился говорить, показывает, насколько было велико его отчаяние”, — говорит его вдова Эпп.

Речь идет о дорогом сердцу актера месте, где он жил и публичном пляже, где можно гулять, заниматься спортом и любоваться природой. В маленьком тупике неподалеку и стоит дом Ульфсаков. Порт планировалось построить рядом с частными домами.

Два года назад усилия Ульфсака будто бы принесли плоды: детальная планировка была отозвана. Но 22 марта 2017 года актер умер и ровно через год, в годовщину его смерти, решением номер 41 Таллиннское горсобрание утвердило ”Инициативу составления детальной планировки и стратегической оценки влияния на окружающую среду в отношении недвижимости на Круузиранна теэ, 5”.

Eesti Ekspress отмечает, что, безусловно, инициатива — не окончательное решение, но по крайней мере документ отражает направление мыслей: порт, образовательный центр, отель, кафе, обслуживающие помещения, жилой дом, лодочный ангар и, вероятно, парковка и технические постройки. Ну и, конечно же, сама лодочная пристань.

Местные жители в соцсетях предполагают, что ее строительство — лишь предлог для того, чтобы избавиться от наложенных на зеленую зону и прибрежную территорию ограничений и обязательств. Отмечается, что всего в паре километров находится новый Kakumäe Haven, который удовлетворяет все соответствующие потребности жителей Какумяэ.

Поэтому, скорее всего, действительный интерес застройщиков кроется в запланированных в зеленой зоне зданиях.

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