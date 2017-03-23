23.03.2017, 11:08

Неправильно припаркованные автомобили мешают весенней уборке в Таллинне


rus.delfi.ee
EST
Parkimine Kalamajas
Foto on illustratiivne Foto: Tiit Blaat

Первая неделя весенней уборки в городе показала, что серьезной помехой для приведения Таллинна в порядок после зимы стали неправильно припаркованные или занимающие отведенное пешеходам и велосипедистам территроию автомобили.

Пришлось обратиться за помощью к муниципальной полиции.

Выполняя эту просьбу, муниципальные полицейские будут в предстоящий период обращать особое внимание на правильность парковки, особенно на автомобили, оставленные на велосипедно-пешеходных дорожках.

На первом этапе весенней уборки очистке подвергаются основные магистрали, затем освободившиеся уборочные средства будут направлены на велосипедно-пешеходные дорожки.

С них надо, в первую очередь, убрать опасную для велосипедистов, а особенно для катающихся на рулах и роликовых коньках гранитную крошку, которой дорожки посыпались зимой.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии