”Непорочная жизнь защищает меня". В Эстонии молодежь все меньше занимается сексом

34-летняя Хелена живет в Мустамяэ, работает с восьми вечера до восьми утра. У нее нет семьи. Нет детей. Нет любимого. Она ни разу не целовалась, не говоря уже о сексе. Хелена изучала теологию и работает охранником.

Когда ей было пятнадцать, она по объявлению в газете нашла ”друга по эротической переписке”. Мужчина был старшее ее на семь-восемь лет. Однажды он пригласил ее в кино и, когда после сеанса довез до дома, то попытался поцеловать. Хелена вырвалась, а кавалер сильно разозлился. После этого случая девочка дала себе обещание хранить невинность до свадьбы. Обещание она сдержала, но и замуж не вышла.

”Теперь я для этого слишком старая и толстая, — говорит она. — Думаю, у меня эмоциональная анорексия. Я все время одна и близких отношений у меня нет”.

По статистике, таких как Хелена в Эстонии около 3% от общего числа населения. Цифры показывает, что молодые занимаются сексом все меньше. По данным Института развития здоровья, доля женщин, у которых за последние 12 месяцев не было секса, увеличилась вдвое. Если в 2005 году таких женщин в возрасте 25-29 лет было 4,2%, то через десять лет уже 8,9%.

Что касается сильного пола, то в 2015 году за последний год не было секса у трети мужчин в возрасте 19-24 лет. В 2005 году таких мужчин в этой возрастной категории было менее одной пятой части. Более старшие тоже все чаще предпочитают одиночество. Если в 2006 году секса в течение последнего года не было у 4,5% мужчин в возрасте 25-29 лет, то через десять лет это количество увеличилось втрое.