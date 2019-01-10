”Непорочная жизнь защищает меня". В Эстонии молодежь все меньше занимается сексом

При этом количество венерических болезней и абортов у несовершеннолетних уменьшается. Если в 1994 году в Эстонии девочки-подростки сделали 1686 абортов, то в 2017 году всего 266.
”Ко мне все чаще обращаются молодые люди, в течение долгого времени находящиеся в состоянии сексуальной абстиненции. Опыт сексуальной жизни у них имеется, секс испробован, но больше они им не занимаются. Среди них есть как мужчины, так и женщины. У них другие приоритеты — например, образование. Или они имеют печальный опыт и не хотят снова испытать боль”, — говорит сексолог Имре Раммул.
В качестве одной из причин эксперт называет ”все эти запакованные в полиэтилен бутерброды и бытовые химикаты”. ”Полиэтиленовая упаковка и все эти полимерные материалы имеют эстрогенное действие! Количество эстрогенов у мужчин уменьшается. Или взять вегетарианцев, предпочитающих соевые продукты, которые также имеют эстрогенное действие!”.
Большое влияние оказывает и порнография, которая очень доступна и позволяет не прилагать никаких усилий и не бояться оказаться отвергнутым.
По словам семейного терапевта Пилле Кютт, большое значение имеет и переутомление. Кроме того, жить одному никогда не было так легко, как в современном мире. Скучно — можно посидеть в интернете, не хочется готовить — заказать еду на дом или купить в магазине готовую.
”В советское время людям приходилось подстраиваться под социальные нормы: асексуалы должны были состоять в браке, большинство гомосексуалистов тоже были женаты. Сегодня мы имеем возможность быть теми, кем являемся. Среди моих пациентов были две пары, эти люди были асексуальны и они нашли друг друга. Они живут вместе, сексом занимаются хорошо если раз в год”, — рассказывает уролог Маргус Пунаб.
”Общий консерватизм растет, поэтому это и происходит. Молодые все чаще предпочитают моногамию”, — отвечает он на вопрос о причинах, по которым все больше молодежи отказывается от секса.
Хелена приходит домой в девять утра. Она подкрепляется бутербродами и идет спать. По правде говоря, семья в ее будни и не вписалась бы. ”Благочестивая жизнь защищает меня. Защищает от душевной боли и от обиды”, — говорит женщина.