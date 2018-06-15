Непонятное воодушевление от случайно полученного голоса

Так прокомментировал мэр Таллинна Таави Аас инициацию выражения ему недоверия фракцией "Отечества" (Isamaa) только потому, что ей случайно добавился в городском собрании один голос.

"Эстонская политическая культура до сих пор не знала выражения кому-то недоверия просто потому, что вдруг появился дополнительный голос. Такое поведение более, чем странно, — сказал Аас по поводу сегодняшних высказываний заместителя председателя горсобрания Марта Луйка о том, что прибавка в один голос позволяет, будто бы, уже летом выйти с выражением недоверия.

!Вежливость требует хотя бы кажущегося достоверным обоснования. Да еще при том, что только вчера городское собрание приняло бюджетную стратегию на предстоящие четыре года, за которую проголосовала и оппозиция", заключил мэр.

"Эстонская политическая культура до сих пор не знала выражения кому-то недоверия просто потому, что вдруг появился дополнительный голос. Такое поведение более, чем странно, — сказал Аас по поводу сегодняшних высказываний заместителя председателя горсобрания Марта Луйка о том, что прибавка в один голос позволяет, будто бы, уже летом выйти с выражением недоверия.

!Вежливость требует хотя бы кажущегося достоверным обоснования. Да еще при том, что только вчера городское собрание приняло бюджетную стратегию на предстоящие четыре года, за которую проголосовала и оппозиция", заключил мэр.