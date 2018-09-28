28.09.2018, 20:30

Непомерно тяжкий труд: увеличилось количество самоубийств среди опекунов


rus.delfi.ee
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Непомерно тяжкий труд: увеличилось количество самоубийств среди опекунов
фото иллюстративноеIllustratsioon

В результатах исследования, заказанного Министерством социальных дел, значится, что в последние годы увеличилось количество случаев суицида среди опекунов и сиделок. С 2006 по 2016 годы покончили с собой 22 человека, ухаживающего за кем-либо. Как утверждают специалисты, заказавшие данное исследование, серьезность положения опекунов и значение душевного здоровья недооценены.

”Часто бывает так, что по окончании рабочего дня опекун идет домой, и у него начинается новый рабочий день”, — признает главный специалист отдела здоровья населения Министерства социальных дел Кетлин Микивер.

Она описала будни большого количества людей, чьи родственники ввиду болезни или инвалидности нуждаются в ежедневной помощи, чтобы справиться в жизнью. Люди, взвалившие на свои плечи уход за родственником или близким, зачастую делает это за счет других занятий. И для многих это — непомерная нагрузка.

Исследование показало, что в последние годы увеличилось количество случаев суицида среди опекунов. В период с 2006 по 2016 год совершили самоубийство 22 человека, которые при жизни взяли на себя обязанность заботиться о ком-либо. 17 из них — мужчины, 5 — женщины. Причины у всех разные, но в общем ситуация такова: тяжкий труд опекуна — проблема самого опекуна. Помощи не просят или не умеют просить.

Читайте подробности в Eesti Päevaleht.

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