Непомерно тяжкий труд: увеличилось количество самоубийств среди опекунов

”Часто бывает так, что по окончании рабочего дня опекун идет домой, и у него начинается новый рабочий день”, — признает главный специалист отдела здоровья населения Министерства социальных дел Кетлин Микивер.

Она описала будни большого количества людей, чьи родственники ввиду болезни или инвалидности нуждаются в ежедневной помощи, чтобы справиться в жизнью. Люди, взвалившие на свои плечи уход за родственником или близким, зачастую делает это за счет других занятий. И для многих это — непомерная нагрузка.

Исследование показало, что в последние годы увеличилось количество случаев суицида среди опекунов. В период с 2006 по 2016 год совершили самоубийство 22 человека, которые при жизни взяли на себя обязанность заботиться о ком-либо. 17 из них — мужчины, 5 — женщины. Причины у всех разные, но в общем ситуация такова: тяжкий труд опекуна — проблема самого опекуна. Помощи не просят или не умеют просить.

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