Неожиданный поворот нашумевшего дела: куда делись заплаченные полицией за фентанил биткоины?

Одно из самых триумфальных дел эстонской полиции минувшего года в суде приняло неожиданный поворот, пишет Eesti Ekspress.

Полиция и прокуратура связывают с задержанным за продажу наркотиков Дмитрием Кярбергом электронный кошелек, на который в ходе инсценировки покупки крупной партии фентанила (т. н. ловли на живца) было переведено 36,82 биткоина (в то время около 81 000 евро).

К настоящему моменту в кошельке осталось всего 17 биткоинов. Остальные средства переведены дальше и находятся вне зоны юрисдикции прокуратуры.

Государственный прокурор Вахур Верте сказал в пятницу в Харьюском уездном суде, что Кярберг не предоставил доступа к биткоинам. ”Часть из них находятся во владении Дмитрия, а часть — в неизвестно чьем владении”, — сообщил обвинитель.

Позже он сказал изданию, что Кярберг сразу же перевел полученные от продажи наркотиков деньги дальше. Последние 17 биткоинов остались, так как Кярберга задержали и изъяли компьютеры.

Адвокат Олев Куклас подчеркнул, что, несмотря на то, что у его подзащитного действительно есть биткоины, к обращению тех биткоинов, о которых идет речь, и этому счету он не имеет отношения.

Куклас отметил отсутствие вообще каких-либо доказательств, что счет, на который полиция перевела деньги, принадлежит Дмитрию Кярбергу. Также он выразил недоумение по поводу того, почему прокуратура не стала арестовывать биткоины. Прокурор сказал изданию, что вместо криптовалюты по данному делу было арестовано иное имущество, в том числе недвижимость.

Обвиняемые по делу — братья Дмитрий и Пауль Кярберг — ходатайствуют об освобождении под залог. Суд вынесет решение по этому вопросу в середине февраля.