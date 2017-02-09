Необычный случай: волки задрали пони на конюшне под Таллинном

Пару недель назад волки загрызли пони поблизости от конюшни на расстоянии пары километров по прямой от Laagri Maksimarket.

Сначала в убийстве подозревали собак, но после того, как опытный специалист Департамента окружающей среды Уно Трейер побывал на месте, смерть пони отнесли на счет волков, пишет Maaleht.

Если в находящихся по соседству охотничьих обществах случай убийства поблизости от города вызвал удивление, то председатель охотничьего общества Саку Индрек Крестинов сказал, что присутствие волков в этом районе не бог весть какое чудо — поблизости от города несколько болот, между которыми передвигаются волки. "В болоте Кийса как-то был и медведь", — отметил Крестинов.

Убийство же лошади (пусть и маленькой) само по себе необычно, потому что до сих пор волки обычно не нападали на жеребят и телят, скорее это делали медведи.

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По словам руководителя бюро охоты и гидробиоса Департамента окружающей среды Аймара Ракко, это в его практике вообще первый такой случай, но это все-таки не показывает, что Эстонию постигло необыкновенное нашествие волков.

"Скорее численность волков у нас по сравнению с прошлым годом немного снизилась", — сказал Ракко.

Объем охоты на волков в нынешнем охотничьем сезоне по большей части выполнен — по состоянию на начало недели из разрешенных 116 особей убито уже 87 волков. В ходе охоты как правило убивают половину популяции, и таким образом после охотничьего сезона в Эстонии должно оставаться до 130 волков.