"Немного отдохнула в тюрьме и осталась с кучей денег!" История о самой известной мошеннице Эстонии

38-летняя Элоиз-Катерин Хаавел, прикарманившая 50 000 евро с продажи дачи 88-летнего мужчины и его 61-летнего сына, после суда осталась в выигрыше на 27 000 евро, пишет Eesti Ekspress.

Хаавел познакомилась с Хербертом в конце 2015 — начале 2016 на трамвайной остановке. Херберт родился в 1929 году, долгое время работал чертежником, живет в центре города, жена умерла три года назад. В одной квартире с Хербертом тогда проживал его сын-алкоголик Андрус. Хаавел предлагает свою помощь: помыть полы, сходить в магазин. Она становится частым гостем в доме и однажды просит денег в долг. Счет идет на тысячи.

В Мууга у отца и сына была дача, которую Херберт сам спроектировал и сам построил. В начале ноября 2016 года в бюро недвижимости Raid ja Co раздается звонок со скрытого номер. Женщина представляется Лилли и предлагает на продажу дачу в Мууга. Она говорит, что является внучкой хозяина и оставляет номер его настольного телефона. Показывать дачу едет Херберт. Кто такая Лилли, он сказать не может.

5 декабря за 50 000 евро дача находит своего покупателя. На счета Херберта и Андруса поступает по 25 000 евро. Банковские карты мужчин и ПИН-коды находятся в распоряжении Хаавел.

После продажи дачи память все чаще подводит Херберта. Особенно стремительно ухудшается здоровье Андруса и со временем он перестает вставать с постели. Под диктовку Хаавел Андрус пишет два документа: доверенность на продажу машины и завещание на имя Херберта.

Вскоре Андрус попадает в больницу. Примерно в это же время у соседей, родственников и социальных работников начинают появляться вопросы. Какое-то время Хаавель удается водить за нос и их, но 16 мая социальные работники в сопровождении полиции отправляются к Хербтерту домой. Мужчина говорит, что работает, но не помнит, где. Про продажу дачи тоже ничего не помнит, как и имена родственников. Говорит, что какая-то женщина приходит и помогает им.

Когда дело доходит до счетов в банке, то выясняется, что у Херберта там всего 77, 84 евро. Распечатка показывает, что со счета в больших количествах снимались наличные, а также были заключены и прекращены договора по различным вкладам. Соцработники звонят проживающей в Словении племяннице Херберта Кристи и та подает заявление в полицию.

OHVER JA KELM: Noh, Herbert, kus see raha siis on, mis ma sulle pangast tõin, küsib Haavel.

В это время Хавель еще не знает, что ее деятельность вызвала подозрение, и 18 мая заявляется в больницу к Андрусу, чтобы переоформить на себя его банковскую карту. Женщину не пускают, а 19 мая Андрус умирает. Цирроз печени. ”Скажу честно, то, как Андрус в последние месяцы угасал, — уголовное дело. Но кто будет этим заниматься, не знаю”, — рассуждает бывшая спутница жизни Андруса и мать его сына Ванда.

Вечером сестра Херберта Вайке копается в своем саду в Валка, когда то-то подъезжает к дому. Это Хаавел. В кепке и солнечных очках. Говорит много и быстро, представляется членом квартирного товарищества. Говорит, что Херберт уже старый и в одиночку не справляется с делами товарищества, которыми когда-то активно занимался, и пусть сестра возьмет его к себе. Жарко. Незнакомка достает из пакета упаковку сока и протягивает Вайке. Та отказывается. Просит назвать имя и показать документы. Хавел имя не называет и документы не предоставляет. Разговор заканчивается. Весь вечер собака Вайке какая-то сонная и все время лежит.

25 мая в распоряжение следователей поступает запись того, как 5 мая кто-то снимает с банкомата деньги со счета Херберта. 1 июня утром в доме Хаавел в Хаабернеэме раздается звонок. Полиция. На допросе женщина не отрицает, что снимала деньги, но утверждает, что делала это по просьбе Херберта и Андруса. По ее словам, она снимала деньги и отдавала Херберту. В квартире мужчины денег не находят.

2 июня Хаавел заключают под стражу. В период с 7 декабря по 5 мая она 32 раза снимала деньги со счета Херберта, всего 26 630 евро. Со счета Андруса она снимала деньги 47 раз на общую сумму 26 840 евро.

1 ноября обвинитель Мерика Ниммо, обвиняемая Хаавел и ее адвокат Владимир Садеков заключили по уголовному делу соглашение. Хаавел получила три года тюрьмы, из которых шесть месяцев она уже отсидела. Остальные 2,5 года — условно. По гражданскому иску женщина должна выплатить 27 269 евро плюс 705 евро штрафа. Снятые со счета Андруса деньги с Хаавел востребованы не были, поскольку мужчина умер прежде, чем был признан виновным.

По мнению племянницы Херберта, наказание, мягко говоря, поражает: ”Замечательно! Немного отдохнула на счет налогоплательщиков и осталась к кучей денег. Поздравляю!”

Хаавел не скрывает, что и сейчас пенсии некоторых пожилых людей попадают к ней в руки. По ее словам, она помогает старикам и нет ничего плохого в том, чтобы получить за это немного денег.