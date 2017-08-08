Немецкий концерн: Эстония планирует отнять аптеки

Немецкий оптовый продавец лекарств Phoenix Group, к которому относится также администрирующие аптеки Benu предприятие Tamro Eesti, из-за изменений в Законе о лекарствах обратилось к президенту Эстонии, председателю Рийгикогу и премьер-министру, рассказывает Eesti Päevaleht.

Предметом жалобы являются изменения в Законе о лекарствах, нарушающие соглашение между Эстонией и Германией о защите иностранных инвестиций.

По утверждению фирмы, в конце концов, в этой ситуации проиграет потребитель, и если решение не будет найдено, то она планирует обратиться в международный суд.

В конце июля один из крупнейших европейских оптовых продавцов лекарств Phoenix Group направил правительству и президенту ЭР обращение, касающееся договора о защите иностранных инвестиций и Закона о лекарствах.

Работающий в 12 странах Европы Phoenix Group в Эстонии представлен компанией Tamro Eesti OÜ.

Написать обращение одного из ведущих продавцов подвигли изменения в Законе о лекарствах, вступившие в силу в 2014-2015 годах, согласно которым к 2020 году собственники всех эстонских аптек должны быть провизорами.

По утверждению концерна, изменения закона вредят в первую очередь потребителю, так как цены поднимутся.

Phoenix Group ссылается в своем обращении на защищающий инвестиции договор 20-летней давности между Эстонией и Германией, которым запрещено ограничение инвестиций самовольными или дискриминирующими мерами, а также запрещено принудительное отчуждение созданной на базе инвестиций собственности без справедливого возмещения.

”Данные изменения в законодательстве существенно повлияют на деятельность концерна Phoenix Group и Tamro Eesti OÜ. При вступлении изменений, по сути, произойдет незаконное принудительное отчуждение”, — говорится в обращении.

Учрежденный в Германии концерн упрекает Эстонию в том, что в результате изменений в законодательстве Phoenix Group и другим компаниям придется с 1 апреля 2020 года передать свою долю в эстонских аптеках или прекратить их деятельность.

В то же время в случае принудительного прекращения деятельности не предусмотрено возмещение собственникам.

По словам руководителя Tamro Baltics Леона Янкелевича, с действующими на рынке компаниями не велся диалог уже с тех пор, когда изменения были в разработке.

”Очень серьезные изменения делались второпях. Мы общались со всеми политическими силами и чиновниками, курирующими эту сферу, и выражали свою озабоченность. В частных беседах большинство политиков и чиновников признают проблему, но, к сожалению, не видно никаких действий, которые помогли бы разрешить ситуацию. Министерство социальных дел обещало, что проанализирует влияние уже действующего закона, и анализ уже должны были подготовить, но его до сих пор нет”, — сказал Янкевич.

Проект закона критиковали несколько государственных учреждений, канцлер права и Госконтроль.

Консультирующий крупнейшую аптечную сеть Финляндии Ülikooli Apteek присяжный адвокат Аллар Йыкс сказал еще три года назад, что допускает возможные судебные тяжбы.

Eesti Päevaleht также писал, что в связи с так называемым аптечным законом у государства еще много проблем, а именно — в Эстонии нет столько аптекарей, которые могли бы выкупить действующие аптеки. В то же время устанавливаемым законодательствам ограничениям по собственности из 495 аптек не соответствуют 362.

По словам Янкевича, изменения в законе разрушат хорошо работающую систему продажи лекарств.

”Хотят получить ценовой эффект, больший ассортимент, улучшить качество услуги, но цены на лекарства на каждом уровне государство уже регулирует. Государственные наценки приняты больше 12 лет назад, и их не меняли с тех пор. Цены стабильные, а государственные наценки одни из самых низких в Европе”, — утверждает Янкевич. По его мнению, для понижения цен возможности нет. Но если аптечные сети уйдут с рынка, будут раздроблены, то давление в сторону роста цен вырастет.

”От новых изменений никто не выигрывает, ни государство, ни аптеки, ни потребители”, — уверен Янкевич.

”Основанием для изменений в законе был интерес государства отдать эстонским провизорам большую часть рынка, обеспечив им лучшие конкурентные условия”, — говорится в обращении к властям.

”Мы не предъявляем ни единому требования, но надеемся на то, что закон откорректируют, исключив возможность принудительных отчуждений”, — отмечает Янкевич.

По словам спикера Рийгикогу Эйки Нестора, данная тема будет обсуждаться в Социальной комиссии парламента.