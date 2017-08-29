Нелегкая работа: в течение 20 лет женщина каждый день проезжает сотни километров

В большом городе почтовый ящик заполняется незаметно, словно по волшебству. Однако в деревенской местности почтальон — личность известная, которая передает хорошие и плохие новости, является другом для одиноких людей и помогает советом тем, кто в нем нуждается. Лийа Пихо как раз и является одной из таких работяг.

Лийа, проработавшая более 20 лет в Валгамаа почтальоном, показала Delfi, как выглядит ее ежедневный рабочий день.