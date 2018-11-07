Некоторым жителям Эстонии придется сменить личный код

Регистр народонаселения, приводя в порядок базы данных, обнаружил 300 человек, у которых не совпадают даты рождения в регистре и свидетельстве о рождении, пишет rus.err.ee.
Именно по этой причине таким людям придется сменить личный код, сообщили в среду, 6 ноября, утренние новости ETV+.
По утверждению МВД, причины обнаруженных ошибок разные, но логика примерно одинаковая. При рождении ребенка был указан правильный день, а при оформлении следующих документов в графу дата рождения писали уже другое.
Бывало, что чиновник ошибался, а бывало, что человек намерено хотел изменить дату рождения.