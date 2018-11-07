Некоторым жителям Эстонии придется сменить личный код

Именно по этой причине таким людям придется сменить личный код, сообщили в среду, 6 ноября, утренние новости ETV+.

По утверждению МВД, причины обнаруженных ошибок разные, но логика примерно одинаковая. При рождении ребенка был указан правильный день, а при оформлении следующих документов в графу дата рождения писали уже другое.

Бывало, что чиновник ошибался, а бывало, что человек намерено хотел изменить дату рождения.