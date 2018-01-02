Некоторым эстонским больницам пришлось заплатить кибермошенникам выкуп

В пояснительной записке к проекту закона о кибербезопасности, который вступил в силу с этого года, утверждается со ссылкой на Департамент государственной инфосистемы, что некоторые эстонские поставщики услуг по здравоохранению были вынуждены заплатить кибермошенникам деньги за обезвреживание криповирусов.

”Основная тенденция такова, что если выкуп выплачивается, то нам об этом не говорят, и эта информация доходит до нас неофициально. Никто не хочет официально признаваться в том, что заплатил деньги преступникам. Обычно сообщается, что данные расшифрованы, и о дальнейшем умалчивается. У нас нет данных о том, был ли кому-то нанесен ущерб. Мы обнародуем такие случаи только при наличии согласия второй стороны”, — сказал генеральный директор департамента Таймар Петеркоп порталу Geenius.