Некоторые реформисты хотели бы прямо сейчас снять Певкура и временно назначить на его место Лиги

Hanno Pevkur ja Jürgen Ligi Foto: Ilmar Saabas

Некоторые из руководителей Партии реформ считают, что Ханно Певкур мог бы прямо сейчас отказаться от управления партией. Его место до выборов нового председателя мог бы занять Юрген Лиги.