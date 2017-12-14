Некоторые реформисты хотели бы прямо сейчас снять Певкура и временно назначить на его место Лиги

Некоторые из руководителей Партии реформ считают, что Ханно Певкур мог бы прямо сейчас отказаться от управления партией. Его место до выборов нового председателя мог бы занять Юрген Лиги.
”Мне кажется, Ханно сам отстранился от должности председателя партии, призвав поддержать кандидатуру Кайи Каллас. С моей стороны это не вотум недоверия, просто, насколько я поняла, он сам хочет уйти с должности, и как можно скорее. Это его решение”, — сказала депутат Лийна Керсна.
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