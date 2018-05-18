18.05.2018, 21:12

Некоторые эстонские чиновники держат в кабинете оружие. Зачем?

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rus.delfi.ee
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Relvaomanikud
фото иллюстративноеFoto: Vallo Kruuser

В Министерстве обороны есть группа чиновников, входящих в Кайтселийт и прошедших спецобучение. У них в кабинете имеется оружие, шлем и бронежилет, пишет Eesti Päevaleht.

В ведомстве сочли, что сами чиновники могли бы противостоять возможному злоумышленнику в случае атаки. Поэтому часть из них будет держать у себя на рабочем столе, фигурально выражаясь, между горой документов и клавиатурой, оружие, шлем и бронежилет.

Идея пришла к нам из Латвии.

”При Министерстве обороны действует группа, входящая в состав компании внутренней обороны отряда Тоомпеа, состоящая полностью и без исключения из чиновников Министерства обороны”, — поведал вице-канцлер по вопросам планирования обороны Меэлис Ойдсалу. ”Одна из их задач — оказывать вооруженное сопротивление до прибытия спецотрядов полиции в случае, если повторятся события 2011 года, и в министерство ворвется вооруженнный злоумышленник”, — пояснил он.

В составе группы — как мужчины, так и женщины, у большинства из них уже имеется военная подготовка. Участие — на добровольной основе, и никто никого ни к чему принудить не может.

Читайте подробности в Eesti Päevaleht.

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