Некоммерческой организацией года признана ”Эстонская помощь беженцам”

Союз гражданских объединений EMSL награждает сегодня деятелей гражданского общества 2016 года. Благодарственные письма будут вручены в белом зале замка Тоомпеа представителям наиболее заметного гражданского объединения. Также будут объявлены лауреаты в других категориях: самый звонкий голос, инвестиция года, представитель власти, который привнес больше всего пользы гражданскому обществу, инноватор года и наиболее влиятельный поступок года.

По словам руководителя EMSL Марис Йыгева, общество меняют небезразличные люди, организации и начинания вне зависимости от их основной деятельности.

”Каждый может быть активистом, даже тот, кого ежедневно можно видеть в роли предпринимателя или чиновника. Важно, чтобы ты был достаточно смелым и желал что-то изменить в обществе. А также важно использовать свои знания и навыки для решения общих проблем, и верить в то, что ты делаешь. Из всего этого и состоит гражданское общество”, — сказала Йыгева.

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Гражданским объединением года стала НКО ”Эстонская помощь беженцам”. Организация помогает получившим убежище в Эстонии справиться с бытовыми делами, а также людям, находящимся вблизи мест ведения боевых действий. В последние годы ”Эстонская помощь беженцам” неустанно объясняла, кто такой беженец, почему он нуждается в поддержке, расширяла свою деятельность, привлекала в организацию новых людей, а также рассказывала, как Эстония может помочь в решении мировых проблем.

Инвестицией года союз гражданских объединений назвал инициативу ”Пожертвуем время”, благодаря которой предприниматели предоставили своим работникам 1000 свободных оплачиваемых дней, чтобы работники использовали их для занятий благотворительностью.

Представителем общественной власти года признаны чиновник министерства финансов Андрус Йыги и главный архитектор программного обеспечения Андрес Кютт. Они сделали работу государственного сектора более открытой: Йыги разработал портал riigiraha.fin.ee, Кютт возродил традицию открытых данных.

Голосом года стал голос друзей животных, который звучал необычайно хорошо и повлиял на отношение к пушным фермам и участию диких зверей в цирках.

Пионером года признана интернет-платформа ”Деломер”, которая собирает обещания любого человека для изменения общества к лучшему. На странице www.teomeeter.ee собрано уже около 100 000 обещаний эстоноземельцев, эти маленькие шажки помогут улучшить культуру вождения. Вскоре ”Деломер” возьмется за темы алкоголя и культуры потребления.

Поступком года гражданского общества стал девиз ”Просто сделаем!”, который в 2016 году ярко проиллюстрировали Трийн Мянник и Маргус Палу, за считанные дни сделавшие Эстонскому национальному музею англоязычную страницу за неимением официального сайта на английском.

Союз гражданских объединений EMSL награждает выдающихся деятелей гражданского общества с 1999 года.