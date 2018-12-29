29.12.2018, 15:40

Нехватка рабочей силы: 170 сотрудников конторы Rimi вышли во время рождественских праздников на работу в магазины

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rus.delfi.ee
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Нехватка рабочей силы: 170 сотрудников конторы Rimi вышли во время рождественских праздников на работу в магазины
Pressifoto

Во время Рождества на помощь персоналу магазинов Rimi пришли 170 офисных сотрудников Rimi — именно столько работников сейчас не хватает в Rimi. В общей сложности в секторе обслуживания на данный момент недостает примерно 2000 человек.

”Рождество и Новый год — это самое загруженное время в продуктовых магазинах, когда дневные обороты увеличиваются в несколько раз, а у продавцов полно работы”, — сказал руководитель Rimi Eesti Вайдо Падумяэ. ”Поскольку сейчас в магазинах наблюдается очень большая нехватка рабочей силы, и в часы пик обслуживающий персонал перегружен, то практически все работники конторы решили оказать свою помощь как в зале, так и за кассой”.

Вайдо Падумяэ напоминает посетителям магазина, чтобы они сохраняли спокойствие даже в те моменты, когда очередь в кассу слишком длинная, а продавец не может сразу ответить на какой-либо вопрос. ”В секторе обслуживания работает примерно половина трудоспособного населения Эстонии, и я призываю всех клиентов, несмотря на спешку, быть приветливыми, относиться к продавцам с пониманием и больше улыбаться. Работа продавца непростая, но каждый положительный отзыв помогает человеку делать свою работу еще лучше — будь то кассир или руководитель”.

Вайдо Падумяэ добавил, что для него самым сложным в работе на кассе является необходимость общаться с клиентами и в то же время пробивать товары и рассчитываться. ”Я уже много лет выступаю в роли помощника на кассе, но до продавца такого уровня, который одновременно пробивает товар и общается с покупателями, я еще не дорос. Это не самая простая задача”.

По словам руководителя Rimi, многие работающие на сегодняшний день в конторе люди когда-то начинали в магазине или на складе. ”Так начался и мой путь в торговле — 18 лет назад параллельно с учебой в университете я стал подрабатывать комплектовщиком товаров на складе, с чего началась моя карьера в Rimi. Я уверен, что работники конторы хорошо справятся с поставленными перед ними задачами как в зале, так и на кассе, а опыт работы в магазине поможет им принимать правильные решения в ходе своей ежедневной деятельности в конторе”.

Магазины торговой сети Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) входят в число магазинов Rimi Baltic AB, основанных на шведском капитале, единственным владельцем которых является ICA Gruppen AB. Преимущества Rimi — отличный ассортимент полезной для здоровья продукции, в том числе качественные фрукты и широкий выбор выгодных товаров, выпускаемых под собственным брендом. Всего у Rimi Baltic AB 263 магазина в трех странах Балтии, в том числе 78 гипермаркетов (15 из которых в Эстонии), 139 супермаркетов (из них 71 в Эстонии), 46 магазинов бюджетного сегмента. В Эстонии Rimi является работодателем примерно для 2700 человек.

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