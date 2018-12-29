Нехватка рабочей силы: 170 сотрудников конторы Rimi вышли во время рождественских праздников на работу в магазины

”Рождество и Новый год — это самое загруженное время в продуктовых магазинах, когда дневные обороты увеличиваются в несколько раз, а у продавцов полно работы”, — сказал руководитель Rimi Eesti Вайдо Падумяэ. ”Поскольку сейчас в магазинах наблюдается очень большая нехватка рабочей силы, и в часы пик обслуживающий персонал перегружен, то практически все работники конторы решили оказать свою помощь как в зале, так и за кассой”.

Вайдо Падумяэ напоминает посетителям магазина, чтобы они сохраняли спокойствие даже в те моменты, когда очередь в кассу слишком длинная, а продавец не может сразу ответить на какой-либо вопрос. ”В секторе обслуживания работает примерно половина трудоспособного населения Эстонии, и я призываю всех клиентов, несмотря на спешку, быть приветливыми, относиться к продавцам с пониманием и больше улыбаться. Работа продавца непростая, но каждый положительный отзыв помогает человеку делать свою работу еще лучше — будь то кассир или руководитель”.

Вайдо Падумяэ добавил, что для него самым сложным в работе на кассе является необходимость общаться с клиентами и в то же время пробивать товары и рассчитываться. ”Я уже много лет выступаю в роли помощника на кассе, но до продавца такого уровня, который одновременно пробивает товар и общается с покупателями, я еще не дорос. Это не самая простая задача”.