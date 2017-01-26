Неэме Рауд уходит из ERR из-за состояния здоровья

Ведущий "Актуальной камеры" и многолетний журналист Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Неэме Рауд сообщил сегодня в полдень на своей странице в Facebook, что покидает должность со дня. Пару часов спустя ERR сообщило в официальном пресс-релизе, что журналист уходит из-за состояния здоровья.

"Неэме Рауд решил уйти из ERR из-за состояния здоровья. ERR надеется, что Неэме в будущем сможет продолжить работу в наших рядах, потому что речь идет об очень профессиональном журналисте", — сказал руководитель редакции новостей ERR Урмет Коок.

Коок вместе с руководителем редакции радионовостей Индреком Кийслером сегодня после полудня встретился с Неэме Раудом. "Неэме сейчас больше всего нуждается в отдыхе и покое. Я очень прошу коллег считаться с этим желением", — сказал Коок.

"Я с сегодняшнего дня ухожу из ERR. "АК" — далеко не все в жизни. Все. Есть своя жизнь, исчезаю. На завтра ищите другого журналиста. Спасибо поддерживающим. Начинается другая глава в жизни. Без новостей. Больше не комментирую никому", — сообщил сегодня в полдень в эмоциональном посте на своей странице в Facebook Рауд, который пару часов после поста избегал попыток коллег выйти на контакт.