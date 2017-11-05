Недостаточное понимание местной культуры может приводить к проблемам в адаптации детей мигрантов в школах Эстонии

Все чаще в школах по всей Эстонии к учебе приступают дети мигрантов из третьих стран, беженцев и ходатайствующих об убежище. Проживание в Эстонии в течение менее трех лет автоматически присваивает им статус вновь прибывших иммигрантов. Недостаточное понимание местной культуры может приводить к возникновению проблем.

Некоторые исследователи изучали готовность школ к приему учеников с другим родным языком и культурным багажом, однако мало кто спрашивал у самих иммигрантов, как им удалось адаптироваться к новым для них реалиям.

”Учительская газета” пишет о том, что спецпедагогу и консультанту Кати Кюмник приходится сталкиваться в своей работе с вопросами интеграции новоявленных иммигрантов, и поэтому исследованием именно этой темы она как магистрант весной этого года и занялась. Кюмник проинтервьюировала восьмерых иммигрантов в возрасте от 8 до 16 лет, приехавших из Албании, Грузии, Ирана и Украины и проживших в Эстонии в течение 6-19 месяцев.

Различные школьные культуры

Если иммигрант прибывает в Эстонию из экзотичной страны, то предполагается, что его культурный бэкграунд существенно отличается от нашего. От прибывающих из Европы больших культурных различий не ожидают. В каждой стране жизненный уклад и школьная культура все же отличаются друг от друга, что может привести к конфликтам. Например, ученик из Албании поведал, что у него на родине учителя на уроке курят, пьют кофе и постоянно пользуются телефоном. Здесь же он с этим не сталкивается. В его родной школе не было гардероба — вместо этого в классе были крючки для одежды. В Эстонии ему приходится пользоваться сменной обувью, в то время как в Албании за этим особо не следят.

Кроме того, что дети иммигрантов должны адаптироваться к новому культурному пространству, им приходится привыкать и к новой школьной системе. В течение первого учебного дня в Эстонии иммигрантами овладевали разные чувства. Одни испытывали страх, в то время как другим день казался чудесным из-за возможности поиграть. В каком-то смысле 1 сентября был для всех вновь прибывших днем хаотичным. При возможности к иммигранту ”прикрепляли” опорного ученика, способного смягчить процесс адаптации — так иностранец чувствовал себя нужным.

Учебные программы школ, как и уровень преподавания в них, в разных странах разные. Ученика иностранного происхождения направляют в класс, учитывая его возраст и уже пройденный школьный путь. Зачастую у прибывающих в Эстонию отсутствуют документы о полученном школьном образовании. Принимающим таких учеников школам приходится верить на слово заверениям родителей о посещении детьми школы и окончания определенного класса. При дальнейшем получении образования таким учащимся идет только на пользу, когда их отправляют в класс на год моложе, потому что тогда они могут сосредоточиться в основном на изучении языка.

Самой большой и предсказуемой трудностью для иммигрантов является местный язык, которым они только начинают овладевать. Ученик может замкнуться в себе и очень мало говорить. Возникнет т.н. период молчания, на протяжении которого ребенок не общается, но в то же время усваивает знания. Написание букв особенно тяжело дается тем, кто родом из страны, в которой не используют латинский алфавит. Арабам приходится учиться писать слева направо, причем как на уроках математики, так и эстонского языка.

Впечатления самих иммигрантов

Вновь прибывшие иммигранты чувствуют себя в школах Эстонии, как правило, хорошо, и посещают их с удовольствием. Им импонируют конкретные правила и внутренний распорядок. Приходя в школу, они сначала не сразу понимают все ”правила игры”. Если же их постоянно с ними знакомить и требовать посильного участия, то со временем они становятся для них точками опоры, уравнивающими их с другими учениками и позволяющими чувствовать себя в большей безопасности. Объем домашних заданий дети сочли посильным. (Учителя в Эстонии добрые, много не задают. В другой школе, там задавали много. Например, пересказать одну страницу текста в формате А4. А тут такого не требуют.)

У иммигрантов могут быть проблемы с нахождением класса, привыканием к новым правилам и успеванием по утрам на автобус. Они рассказали об отличиях Эстонии от страны своего происхождения. Основным отличием они посчитали другую природу: разницу в размере стран, климате и рельефе. (В Эстонии холодно, а в Албании тепло. Эстония большая, а Албания маленькая.) Как правило, иммигранты не касались политической обстановки, однако выходец из Украины акцентировал внимание именно на этом. (В Эстонии мир, Украина же охвачена войной.)

При адаптации иммигрантов большую роль играют учителя и одноклассники. Недостаточные социальные связи влияют на настроение и мотивацию учеников. Друзья — это те, кто помогут в случае возникновения проблем и с кем вместе проводят время как в школе, так и после нее. Все опрошенные преимущественно ладили со своими одноклассниками. (Они помогают мне, а не так, что ты из Албании, и сиди тут. Так не бывало и это так здорово! Мне нравится.)

В школах Эстонии занимаются травлей, и иммигранты могут стать удобной мишенью. Тем не менее, большинство респондентов ответили, что с буллингом не сталкивались. Лишь некоторые сталкивались с побоями, толканием и оскорблениями.

Из всех предметов иммигрантам больше всего нравится эстонский язык и языковое погружение, а также уроки искусства. За популярностью эстонского может стоять большое количество уроков языка в расписании иностранных учеников. Несколько раз дети отмечали интересные уроки физкультуры. (Когда я был в Иране, я хотел поехать на соревнования, но не смог. А в Эстонии я даже медаль получил. На уроке физры мы просто бегали. Здесь же мы играем в баскетбол, теннис и другие игры.)

Нахваливая школы Эстонии, дети отмечали уникальность и просторность зданий, хорошую еду, друзей и окружающую школу природу. Интервьюируемые посещали деревенские школы, учеников в которых было менее 70. По словам большинства из них, раньше они учились в гораздо более крупных школах.)

В современном мобильном мире ученики из других стран становятся все более обыденным явлением в школах Эстонии. Работа учителей будет тем эффективнее, чем лучше они будут в курсе ожиданий со стороны учеников из других культурных сред.