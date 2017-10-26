Неделя взрослого учащегося завершится форумом на тему обучения взрослых

В четверг, 26 октября, в таллиннском отеле “Европа” состоится форум на тему обучения взрослых, в фокусе внимания будут учащиеся разных поколений. В рамках кульминационного мероприятия Недели взрослого учащегося директора по персоналу и преподаватели будут искать решения для актуальных задач, стоящих перед образованием для взрослых, сообщает Министерство образования и науки.

”В условиях постоянно ускоряющегося темпа технологического прогресса и старения населения обучение взрослых приобретает все большее значение, поэтому нынешние приоритеты требуется пересмотреть”, — обозначила задачи, стоящие перед участниками форума, координатор Моника Марфельдт.

То, что роль образования взрослых растет, понимают и работодатели, и работники Эстонии. Если в 2010 году обучением своих сотрудников занималось примерно 65% предприятий, то сейчас этот показатель приблизился к 90%. Также заметно возрос объем расходов на курсы по повышению квалификации. В течение последних семи лет расходы предприятия на обучение своих работников практически удвоились. Дополнительное обучение охватывает большую часть работающего населения.

Главные докладчики форума являются экспертами в своей области: о связи современного понимания обучения и образования взрослых расскажет профессор Тартуского университета Эли Лейен, о том, как успешно обучать представителей разных поколений на примере ОА Elisa Eesti, расскажет Кайя Теэмяги. В рамках панельных обсуждений опытом и знаниями обменяются Марика Каасик, Тийна Тамбаум, Кайри Паускар, Елена Лохматова и Эльмо Пуйдет.

В рамках форума будут искать ответы на вопросы, актуальные в сфере образования, и попробуют найти решения проблемам обучения в течение всей жизни и обучения взрослых. Планируется обсудить, как в условиях быстрого развития общества преподаватель может соответствовать ожиданиям учащихся разных поколений — какие методики следует использовать и как применять новые подходы.

Прямая трансляция мероприятия доступна на сайте виртуальной среды европейского образования взрослых EPALE на эстонском и английском языках.

Форум образования взрослых проводится с 1997 года, его организаторами являются Эстонская ассоциация преподавателей взрослых Andras и Министерство образования и науки. В нынешнем году форум проводится в сотрудничестве с JCI Toomemäe Ettevõtlike Noorte Koda.