Небывалый случай: чтобы избежать наказания, матерый преступник назвался "стукачом" полиции

Конец прошлого года. По столичному району Копли разъезжает легковой автомобиль, за рулем которого сидит Марк (имя вымышленное — прим.ред), занимающийся продажей амфетамина, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Около восьми часов вечера машина заезжает в один из темных дворов на улице Ситси, а водителю ”падает” смс: ”На Сыле — облава. Ни в коем случае не едь к дому Лехи и Светы”. Но уже поздно. Двое сотрудников Центральной криминальной полиции в штатском — Мэлис и Роман — подходят к автомобилю Марка. ”Мы хотели просто поговорить с ним, — вспоминает Меэлис. — Если бы мы хотели его задержать, то подготовились бы по-другому”.

Голливудский экшн

”Марк посмотрел на меня сквозь автомобильное окно, и по его реакции я понял, что он меня узнал, — рассказывает Роман позже, давая показания. — До этого я уже несколько раз встречался и общался с ним”.

Внезапно машина трогается с места, вечер перестает быть томным, а происходящее больше напоминает голливудский экшн. ”Стоять — полиция!” — кричит один из стражей порядка. Роман пытается ухватиться за дверную ручку, но дверь не открывается. Мэлис стоит чуть поодаль, и видит, что машина едет прямо на него. Мужчине удается увернуться, автомобиль на мгновение останавливается, а уже через секунду мчится в другую сторону. ”Все произошло очень быстро. Это первая подобная ситуация в моей карьере”, — говорит он. Водитель снова жмет на газ и летит уже на Романа, которому тоже лишь чудом удается увернуться. Полицейский хватается за служебное оружие и пытается выбить им окно машины, после чего совершает предупредительный выстрел в заднее колесо. Но и это водителя не останавливает. Больше Роман из-за заклинившего пистолета стрелять не может.

В определенный момент Марк теряет контроль над управлением и врезается в бетонный блок. Полицейские разбирают окно, водитель поднимает руки и сдается.

Лишь спустя какое-то время Роман замечает у себя на руке рану. Он становится в этом уголовном деле потерпевшим, а его напарник — главным свидетелем.

При обыске полиция находит в бардачке машины рабочий сигнальный пистолет, переделанный в огнестрельный. Оружие заряжено двумя самодельными пулями. Разрешение на его ношение у Марка отсутствует.



"Отверженный"

Биография Марка смахивает на жизненный путь героя романа ”Отверженные” Виктора Гюго. Он вырос в детском доме, учился в спецшколе, пребывал в тюрьме для малолетних преступников, занимался мелкими кражами. Будучи несовершеннолетним, Марк в ходе конфликта со сверстником ударил его ножом в сердце, за что на несколько лет отправился за решетку. После освобождения последовали новые преступления и обвинительные приговоры. Весной 2015 года полиция обнаружила в его квартире и автомобиле более ста граммов амфетамина. Летом — 17 граммов. Осенью — еще 22.

Пыхьяская префектура расследовало дело о наркотиках более года. Все это время Марк оставался на свободе. Именно тогда и происходит описанный выше инцидент, после которого суд все-таки заключает мужчину под стражу. За расследование нападения на сотрудников ЦеКриПо берется Государственная прокуратура, которая перенимает и материалы по его делу о незаконном обороте наркотиков.

На допросе во время предварительного следствия Марк приводит одно оправдание за другим. Он говорит, что приехал в гости к бывшей жене и припарковался во дворе дома. ”В боковое зеркало я увидел, как двое агрессивных мужчин бегут к моей машине, и нажал на педаль газа, потому что один из них схватился на ручку и стал за нее дергать”, — излагает он свою версию событий.

”Это очень необычно”

”В том дворе в уже попадал в подобную ситуацию, когда меня хотели вытащить из автомобиля, и сейчас я нажал на педаль газа автоматически. Если бы они подождали, когда я выйду из машины и увижу, кто к ней идет, то всего этого не произошло бы”, — сказал мужчина и заявил, что сотрудничает со спецслужбой. ”Хочу добавить, что причина, по которой я приобрел эти 3 грамма вещества, известна работникам наркополиции”. От разъяснений по существу — кто, где и когда — Марк отказался. По крайней мере в протоколе допроса эта информация отсутствует.

Двумя неделями позже он пишет помощнику прокурора Государственной прокуратуры Райго Аасу: ”Если бы вы удосужились поговорить с наркослужбой на Пярнуском шоссе, то выяснили бы, что я не уклонялся от других назначенных мне чиновниками полиции встреч. Это доказывает и тот факт, что я ежедневно находился на связи с ними”. В тот же день мужчина пишет еще одно заявление, озаглавив его ”чистосердечное признание”, где в качестве контактов указывает двух работников службы по борьбе с наркопреступлениями Пыхьяской префектуры. Марк утверждает, что именно по их просьбе приобрел в Копли амфетамин.

”Это очень необычно”, — комментирует историю его адвокат Алар Нейланд, у которого за всю более чем тридцатилетнюю практику не было ни одного клиента, который бы сам заявил о сотрудничестве с полицией. Нейланд ходатайствует об освобождении своего подзащитного из-под стражи. Прокурор выступает против, ссылаясь на отсутствие выданного судом разрешения на имитацию преступления.

В итоге суд признает Марка виновным и в незаконном обороте наркотиков, и в попытке нападения на полицейских, и в незаконном владении огнестрельным оружием, и назначает ему наказание в виде нескольких лет лишения свободы. Решение уже вступило в силу.

Из открытых материалов дела остается неясным, почему сотрудники ЦеКриПо хотели поговорить с Марком с глазу на глаз, и имело ли действительно место сотрудничество с наркослужбой.

Руководитель службы по расследованию уголовных преступлений Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре прямого ответа изданию на эти вопросы не дал, отметив, что вопросы сотрудничества с полицией являются государственной тайной. ”Скажу честно, я не понимаю, почему он сделал такое заявление”, — сказал чиновник.