Не запрещено, но научно не доказано: кого, чем и от чего лечат гомеопаты в Эстонии

Термин ”гомеопатия” переживает новый всплеск интереса к нему. То сторонники этого метода лечения судятся с его противниками, то государственные учреждения требуют сообщать пациентам о неэффективности гомеопатии, а научные организации в очередной раз объявляют ее лженаукой. Delfi выяснил, как гомеопатией лечат в Эстонии и как к ней относятся наши врачи и официальные учреждения.

6 февраля комиссия Российской академии наук официально назвала гомеопатию лженаукой, потому что клинические испытания в разных странах в разное время "не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения". Несостоятельными признаны теоретические объяснения возможных механизмов действия гомеопатии. РАН отмечает, что гомеопатия небезвредна, поскольку больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают теми лекарствами, которые имеют подтвержденную эффективность: "Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе, к смерти пациента".

Слово ”гомеопатия” происходит от греческого ”hómoios” — подобный и ”páthos” — болезнь. Согласно толковому словарю, это ”метод лечения болезней малыми дозами лекарств, которые в больших дозах вызывают у здорового человека признаки данного заболевания”. Основоположником гомеопатии является немецкий врач Христиан Фридрих Самуэль Ганеман, который жил на стыке XVIII и XIX веков. Его метод используется и по сей день и относится к альтернативной медицине.

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В декабре прошлого года российские гомеопаты проиграли суд журналу ”Вокруг света”. Они требовали признать, что статья ”Растворенная магия”, в которой приводятся научные доказательства неэффективности гомеопатических средств, ”не соответствует действительности и порочит методы гомеопатии”. Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск ”Национального совета по гомеопатии” к журналу.

Еще раньше, в ноябре прошлого года Федеральная торговая комиссия США, которая занимается защитой прав потребителей, обязала производителей гомеопатических средств доказывать эффективность своей продукции. Производители, которые откажутся выполнять это требование, будут обязаны указывать на упаковке препарата, что научных доказательств его эффективности не существует. Им также придется предупреждать потребителей, что препарат разработан исключительно на основе теорий XVIII века, которые не получили признания со стороны большинства современных медицинских экспертов.

”Организм как компьютер”

Есть гомеопатия и в Эстонии. Так, существуют такие организации, как Эстонское объединение гомеопатии (Eesti Homöopaatia Ühing) и Объединенные гомеопаты Эстонии (Eesti Ühinenud Homöopaadid). Согласно Коммерческому регистру, эти НКО зарегистрированы соответственно в 1997 и в 2009 году и исправно подают отчеты о деятельности, но работающих официальных сайтов не существует. При этом в интернете можно найти контакты самих гомеопатов, у некоторых из них даже есть свои домашние страницы. Далеко не везде указана стоимость приема, но там, где она есть, цены варьируются от 30 до 70 евро, детям как правило дешевле, чем взрослым. Однако не все гомеопаты есть в онлайне. Например, KoLeGa Clinic мы нашли через знакомых.

По словам директора гомеопатической KoLeGa Clinic, врача с более чем пятидесятилетним стажем и гомеопата Зои Габович, существующая 5,5 тысяч лет китайская медицина декларирует, что любая болезнь — это дисбаланс энергии, а любой симптом — это следствие нарушения такого баланса. Для лечения этого применяется гомеопатия, которая существует более 200 лет. ”Суть ее в том, что болезненные симптомы, которые вызывает какое-то вещество (как правило, это яды минерального, растительного или животного происхождения) на материальном уровне, лечатся гомеопатическим препаратом. Гомеопатический препарат, т.е. микроскопическая доза этого самого вещества, лечит именно эти симптомы (их может быть от 30 до 500)”.

”Современным языком” Габович объясняет это так: ”Представьте: у вас ”завис” компьютер, что-то блокирует циркуляцию информации. Для человека это может быть любой тяжелый стресс, вызванный страхом, предательством или клеветой, болезнью или смертью близкого человека, скандалом в семье или на работе. Подбирается подобный этому ”блоку” препарат, и он как бы стирает информацию о нем из "памяти компьютера". Восстанавливается нормальная циркуляция энергии и организм выздоравливает”.

Габович поясняет, что каждый орган имеет свою точку на руках, ногах, ушах и теле, которые отражают его баланс энергии. Чтобы провести диагностику — здесь и сейчас выявить нарушения и получить информацию об энергообеспечении каждого внутреннего органа — гомеопаты KoLeGa Clinic используют метод Фолля.

Как он работает, Габович продемонстрировала наглядно на корреспонденте Delfi. На время обследования человек должен снять все металлические украшения и сесть прямо, не скрещивая ноги. Гомеопат использует прибор, похожий на амперметр. Он кладет в одну руку пациента один электрод, а другим электродом нажимает на точки на другой руке, затем меняет руки и повторяет процедуру. В норме прибор в любой точке показывает 50-60 единиц, если больше или меньше, то необходимо лечение. После этого в специальную емкость на приборе помещаются препараты, которые могут подойти. Назначается тот препарат, с которым показатели приходят в норму. Также прибор Фолля имеет специальную пластину, куда можно положить любую вещь — лекарство, косметику, украшение — и проверить, нужна ли она организму.

Работа с детьми

По оценке Габович, невозможно назвать конкретные основные проблемы, с которыми жители Эстонии обращаются к гомеопатам. ”Чаще всего человек приходит со словами: ”Я плохо себя чувствую уже давно, меня обследуют, но ничего не находят, какое-то лечение назначают, но оно не помогает, потом неоднократно меняют лекарства, а мне становится хуже…”. И мы полтора-два часа разбираемся, чтобы понять, где же причина болезни, чем можно ему помочь”.

Гомеопат говорит, что приоритетной для нее и ее коллег является работа с детьми: ”В последние годы на международных медицинских конгрессах постоянно обсуждается проблема ”часто болеющих детей”. Но уже 6 тысяч лет назад было высказано предположение, что дети берут на себя и "выбаливают" проблемы родителей. Поэтому мы считаем, что ребенка необходимо обследовать и лечить непременно вместе с родителями или, как минимум, с матерью. Самый ”красивый” результат в моей практике случился 15 лет назад: привели ребенка, который в течение года ходил в детский сад только одну неделю, потом три недели болел. Мы работали с матерью и отцом, подбирали препараты, как бы изолировали ребенка от проблем родителей. Мы встречались с семьей три раза в течение года. На четвертом визите на мой вопрос, как у ребенка дела, мама ответила: ”Знаете, за год ни разу не кашлянул. Но все мне говорят, что так не бывает”. У нас так бывает, достаточно часто”.

Также к гомеопатам приходит много пациентов с аллергиями. ”Аллергия — это протест, это защитная реакция организма, — рассказывает нам Габович. — И не надо его подавлять, надо выяснить, в чем причина. Мы можем приготовить на аппарате Фолля ”антиаллерген”. Пациент приносит то, что, по его мнению, вызывает у него аллергию. Например, шерсть животного, домашнюю пыль, тополиный пух, какой-то фрукт или украшение. Мы проверяем, вызывает ли это вещество реакцию организма и готовим из него гомеопатический препарат. У одной моей пациентки, которая годами страдала от астмы, дома живет любимая кошка. Провоцирующим фактором была кошачья шерсть. Через два года гомеопатического лечения астма прошла, а кошка — осталась”.

”Антидот” для онкобольных

Врачи-гомеопаты нередко рассказывают об излечении своих пациентов от рака, причем зачастую в безнадежных стадиях. Например, российский гомеопат Ирина Кузьмина в интервью ”Российской Газете” поведала о мужчине, у которого была диагностирована саркома бедра. Через полгода лечения у Кузьминой от опухоли якобы не осталось и следа.

Габович считает, что излечение от рака в последней стадии с помощью гомеопатии маловероятно. ”Сомневаюсь. Последняя стадия рака с метастазами — это очень, очень серьезно. Мы работаем и с онкологическими больными, когда они получают химиотерапию. Ни в коем случае не вмешиваемся в процесс самого лечения. Мы делаем "антидот" на эту химию, подбираем средства, которые работают в организме, как "пылесос". Тем самым значительно уменьшается проявления интоксикации и человек легче переносит такое лечение”.

В адрес гомеопатов часто звучат обвинения в том, что они убеждают пациентов, в том числе с серьезными заболеваниями, отказаться от традиционного лечения, что может иметь плохие последствия. Габович называет эти обвинения ложными и несправедливыми: ”Гомеопат ни в чем не убеждает, он только предлагает другой метод лечения, а пациент уже сам делает выбор, где, чем и как ему лечиться. Ведь понятно, что здоровые люди к нам не приходят. Если пациент получил несколько курсов лечения, но безрезультатно, он вправе искать альтернативный вариант”.

Где взять лекарства?

Как утверждает Габович, гомеопатическое лечение в Эстонии может обойтись гораздо дешевле традиционного. ”10-граммовая порция гомеопатического препарата во всей Европе стоит 20 евро, у нас — 2 евро. Прием стоит меньше, чем где бы то ни было, и для детей бесплатно — дети до 7 лет у нас идут как приложение к маме”.

Препараты гомеопат продает пациентам сама. ”У нас есть более 800 гомеопатических препаратов, произведенных в Германии, России, Франции, Греции, Украине. Пациенту мы выдаем "информационную копию" выбранного для него средства. Такой препарат не содержит исходного вещества, в нем есть только "информация" о нем”.

Гомеопат Зоя Габович у себя в кабинете. Foto: Andres Putting

По данным Департамента лекарственных средств, гомеопатические препараты продаются и в местных аптеках. ”Правильно. Но это не классические гомеопатические монопрепараты, а комплексные, состоящие из нескольких компонентов (10-15). Это препараты немецкой фирмы Heel, запатентованные более 50 лет назад: от ангины, от поноса, от боли, от живота, от головы — слово ”от” понятно любому чиновнику. Тем не менее, эти ”коктейли” хорошо себя зарекомендовали, мы давно их используем, но только как дополнительные, скоропомощные средства”.

Коммерция и ”специалисты”

Есть у Габович ответ и на вопрос, почему гомеопатия до сих пор не признана официально. ”Гомеопатия используется во всех странах Европы. Она нигде не запрещена, но нигде и не относится к страховой медицине, даже в Англии, где все королевское семейство более 150 лет лечится у гомеопатов. Гомеопатия исходит из других принципов, отличных от постулатов "официальной медицины", это и мешает "договориться”.

По ее мнению, это также вопрос коммерции: ”Фармацевтические фирмы выпускают огромное количество медикаментов и пищевых добавок. Это коммерция, многомиллиардный бизнес. За 25 лет у нас обследовано более 15000 пациентов. При тестировании, как правило, подтверждается, что наш взгляд на "аптечные" препараты во многом расходится с мнением коллег, их назначавших”.

Габович видит в Эстонии проблемы с гомеопатией. ”Гомеопатический метод лечения крайне сложен и требует глубоких врачебных знаний. В Эстонию несколько лет назад приехали из Финляндии коммерсанты, объявили набор на курсы по гомеопатии, собрали около 30 слушателей (все без какого-либо медицинского образования), потом выдали им ”сертификаты”. Они теперь открывают кабинеты в разных местах и ”лечат”, что-то назначают и называют себя гомеопатами. Они действуют безнаказанно, но поскольку они не относятся к Департаменту здоровья, на них не обращают внимания. К сожалению, появление и практика таких "специалистов" дискредитирует как гомеопатический метод лечения, так и само понятие "гомеопатия"”.

Не запрещенный, но ненаучный метод



Связанные с медициной государственные департаменты Эстонии отмечают, что гомеопатия у нас не запрещена, но относятся к ней скептически и подчеркивают, что ее эффективность научно не доказана.

”Гомеопатия относится к методам альтернативного лечения. В гомеопатии используют натуральные препараты в очень маленьких дозах. Метод известен с 19 века. В Эстонии он не запрещен, но не относится к официальным медицинским методам лечения, поскольку отсутствуют надежные научные доказательные материалы относительно лечебных свойств гомеопатии”, — прокомментировала тему руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Ийрис Салури.

Руководитель бюро оценки качества Департамента лекарственных средств Аэт Вийсперт напомнила, что у гомеопатических препаратов должно быть выданное Департаментом лекарственных средств разрешение на продажу, как и у обычных лекарств, и их можно продавать только в аптеке. Условием для выдачи разрешения на продажу является то, что качество и безопасность гомеопатического препарата должны быть гарантированы.

”Для гомеопатических препаратов в Эстонии показания не утверждают, потому что их эффективность для лечения какого-либо заболевания не установлена клиническими исследованиями и научно не доказана. Все 19 гомеопатических препаратов с действующим в Эстонии разрешением на продажу рассматривают как безрецептурные лекарства, и большинство из них доступны в аптеке”, — пояснила Вийсперт.

Генеральный секретарь Союза врачей Эстонии Катрин Рехемаа также обращает внимание на то, что речь идет об одной из отраслей т.н. ”альтернативной медицины” и относительно лечебного действия гомеопатии отсутствуют какие-либо научные данные.

”Поскольку для ”лечения” используют очень низкие концентрации ”лекарств”, гомеопатические препараты обычно напрямую не опасны и не вредны. Вред может возникнуть в случае, когда ими пытаются лечить какое-то серьезное заболевание и поэтому отказываются от основанного на доказательствах лечения. Согласно кодексу врачебной этики Эстонии, врач в своей деятельности должен исходить из научной медицины и не использовать научно не обоснованные методы диагностики и лечения”, — отметила Рехемаа.