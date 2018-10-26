26.10.2018, 10:58

Не забудьте перевести часы! В выходные Эстония переходит на зимнее время


rus.delfi.ee
EST
Не забудьте перевести часы! В выходные Эстония переходит на зимнее время
kellFoto: MorgueFile

В ночь на воскресенье, 28 октября, в 4 часа Эстония перейдет на зимнее время, поэтому нужно перевести часы на час назад.

На зимнее время переходят все страны-члены Европейского союза в целях слаженного функционирования внутреннего рынка ЕС.

На летнее время Эстония теперь должна перейти только в последнее воскресенье марта, тогда стрелки снова переводят на час вперед.

В Евросоюзе планируют прекратить перевод часов, однако с какого момента, пока не решено. Сначала речь шла о 2019 годе, потом заговорили о 2021-м - так у стран-членов будет больше времени, чтобы скоординировать часовые пояса с ближайшими странами.

Вопрос, оставить ли зимнее или летнее время, правительство Эстонии обсудит в начале ноября. Министерство экономики и коммуникаций закажет дополнительное исследование предпочтений жителей, результаты которого получат в декабре. Следовательно, может случиться, что правительству придется организовать дополнительное обсуждение.

Другие страны ЕС тоже только формируют точки зрения. Латвия и Литва склоняются, скорее, к летнему времени. В Финляндии на прошлой неделе опубликовали результаты опроса, которые показывают, что 52% поддерживают постоянное зимнее время и 48% — постоянное летнее время.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





МНЕНИЕ: Что общего у Таллиннского горсобрания и сортира?

26.10.2018
Вот покосившаяся будка с дырой внутри над выгребной ямой. А вот — респектабельный зал заседаний столичных депутатов. Неожиданно выяснилось, что эти два заведения роднит нечто весьма существенное, пишет журналист Андрей Бабин.

NB! Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
Подробнее

Девочке с ДЦП нужно лечение и реабилитация, а денег на это нет

26.10.2018
У шестилетней Люции — детский церебральный паралич (ДЦП). Выделенных на реабилитацию со стороны государства денег — 1395 евро в год — хватает только на четыре месяца. Если с девочкой заниматься, есть результаты. Но когда выделенные деньги на физиотерапию и прочее заканчиваются, начинается регресс. Ее мама Светлана Волк отмечает, что если ребенком сейчас постоянно не заниматься, шансы, что она когда-нибудь будет сама ходить, уменьшаются, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

ЭКСПЕРТ │ Ценность квартир на первом и последнем этажах возросла

26.10.2018
„Первый и последний этажи не предлагать“ — эту фразу мы часто замечали в объявлениях о продаже квартиры. Однако более молодое поколение стало разрушать сформировавшиеся с годами предрассудки, и это особенно повысило стоимость квартир на верхних этажах.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106682001
117,90 €
70,74 €
-30% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
125,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
97,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police HELLCAT PL.14691JSB/03
209,- €
146,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Cameleon
290,- €
269,70 €

Бизнесмен призывает жителей Эстонии "очнуться": перестаньте пить кофе за три евро!

25.10.2018
Глава рыбного производства PRFoods Индрек Касела, которой обеспечивает работой 400 человек в Эстонии и за ее пределами, взывает к здравому смыслу эстонцев с их нереалистичными ожиданиями по зарплатам и говорит, что проблема не в зарплатах, а в излишней дороговизне.
Подробнее



ФОТО: "Спартак" опробовал лед в "Тондираба", "Йокерит" приплыл в Таллинн

25.10.2018
Хоккеисты московского "Спартака" прибывшие в Таллинн на матч регулярного чемпионата КХЛ с финским Йокеритом", провели тренировку в ледовом холле "Тондираба". По ее окончании генеральный менеджер клуба Алексей ЖАМНОВ ответил на вопросы Delfi.
Подробнее

Какие сны видят психически больные люди

26.10.2018
Как утверждают психиатры, существует множество симптомов, указывающих на наличие у человека того или иного психического отклонения. Это нарушения в поведении, мышлении, эмоциональной сфере и так далее. Безусловно, одним из первоочередных признаков душевного заболевания ни в коем случае нельзя считать содержание сновидений. Тем не менее, некоторые особенности в этом плане у людей, страдающих, к примеру, шизофренией, все-таки имеются.
Подробнее