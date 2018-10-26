Не забудьте перевести часы! В выходные Эстония переходит на зимнее время

На зимнее время переходят все страны-члены Европейского союза в целях слаженного функционирования внутреннего рынка ЕС.

На летнее время Эстония теперь должна перейти только в последнее воскресенье марта, тогда стрелки снова переводят на час вперед.

В Евросоюзе планируют прекратить перевод часов, однако с какого момента, пока не решено. Сначала речь шла о 2019 годе, потом заговорили о 2021-м - так у стран-членов будет больше времени, чтобы скоординировать часовые пояса с ближайшими странами.

Вопрос, оставить ли зимнее или летнее время, правительство Эстонии обсудит в начале ноября. Министерство экономики и коммуникаций закажет дополнительное исследование предпочтений жителей, результаты которого получат в декабре. Следовательно, может случиться, что правительству придется организовать дополнительное обсуждение.

Другие страны ЕС тоже только формируют точки зрения. Латвия и Литва склоняются, скорее, к летнему времени. В Финляндии на прошлой неделе опубликовали результаты опроса, которые показывают, что 52% поддерживают постоянное зимнее время и 48% — постоянное летнее время.