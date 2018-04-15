15.04.2018, 12:40

Не забудьте! Меняется организация движения на развязке в Хааберсти


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Не забудьте! Меняется организация движения на развязке в Хааберсти
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

С воскресенья, 15 апреля, меняется схема движения на реконструируемой транспортной развязке в Хааберсти, в частности, на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Мыйза.

На Палдиском шоссе закрывается один ряд для поворота налево, на улицу Мыйза, так что для поворота остается только один ряд, сообщает Раэпресс.

Для пешеходов закрывается с понедельника, 16 апреля, тротуар по правой стороне улицы Раннамыйза перед Хааберстиским торговым центром и магазином стройматериалов "Баухаус".

До автобусной остановки Сыба пешеходы будут направляться на новый тротуар по левую сторону улицы Раннамыйза. Остановка Хааберсти на выезде из города будет перенесена на 50 метров ближе к круговой развязке. Переходы на улицу Раннамыйза будут вблизи нового расположения остановки Хааберсти, у остановки Сыба и близ улицы Каэравялья.

Для транспорта будет закрыт подъезд к "Баухаусу" со стороны Табасалу. Подъезд будет разрешен с улицы Каэравялья, что будет обозначено дополнительными указателями.

Участников движения, в том числе и пешеходов, просят следовать указаниям временных дорожных знаков и учитывать, что из-за ограничений движения надо будет запасаться временем и терпением.

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