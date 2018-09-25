25.09.2018, 19:10

Не все рады визиту Папы Римского. Жена Ээрика-Нийлеса Кросса: католическая церковь ответственна за эпидемию СПИДа в Африке

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Не все рады визиту Папы Римского. Жена Ээрика-Нийлеса Кросса: католическая церковь ответственна за эпидемию СПИДа в Африке
Kollaaž

Сегодня Эстонию посетил Папа Римский Франциск, но не все жители страны рады его визиту. Жена Ээрика-Нийлеса Кросса, предприниматель и активист Мэри Джордан выразила резкую неприязнь к визиту понтифика и католической церкви в целом.

"Не могу поверить, что какая-либо страна вообще может принимать Папу. Вся католическая церковь ответственна за массовые убийства и сексуальное насилие", — пишет Джордан.

Как объясняет активист, так как католическая церковь запретила своим членам использовать презервативы, то миллионы людей заразились ВИЧ и СПИДом. В 2003 году церковь заявила, что презервативы не защищают от ВИЧ-инфекции, поэтому, согласно официальным данным, в Африке сто миллионов детей остались сиротами

Джордан также утверждает, что сам Папа Франциск раньше лично работал в Африке против продвижения сексуального здоровья.

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