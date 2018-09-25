Не все рады визиту Папы Римского. Жена Ээрика-Нийлеса Кросса: католическая церковь ответственна за эпидемию СПИДа в Африке

"Не могу поверить, что какая-либо страна вообще может принимать Папу. Вся католическая церковь ответственна за массовые убийства и сексуальное насилие", — пишет Джордан.

Как объясняет активист, так как католическая церковь запретила своим членам использовать презервативы, то миллионы людей заразились ВИЧ и СПИДом. В 2003 году церковь заявила, что презервативы не защищают от ВИЧ-инфекции, поэтому, согласно официальным данным, в Африке сто миллионов детей остались сиротами

Джордан также утверждает, что сам Папа Франциск раньше лично работал в Африке против продвижения сексуального здоровья.