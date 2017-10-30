Не в то время не в том месте. К смерти студента в Тарту привело стечение неблагоприятных обстоятельств

За десять минут до и за десять минут после Ренета Йоозепа, который в ночь на субботу был найден мертвым на пустыре, к общежитию подходили другие люди, пишет Eesti Päevaleht.

”Этот несчастный случай произошел в результате стечения ряда неблагоприятных обстоятельств”, — сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

Сообщение о теле поступило от жителя города, который оправился на обход своей конюшни. Он увидел что-то в воде и вызвал полицию. Полиция опознала Ренета. В кармане у молодого человека лежали карточка от двери общежития и телефон. Причину смерти установит экспертиза.

Полиция узнала о пропаже Ренета в четверг в 16 часов от его соседа по комнате. В тот день у них был экзамен, на который обязательный Ренет не явился. Той злополучной ночью Ренет пребывал вместе с друзьями в клубе Illusioon. Друзья сказали полиции, что Ренет не относился к любителям выпить, но в ту ночь перебрал. По их словам, наркотики никто из них не употребляет. Также не было никаких проблем или конфликтов.

Из клуба Ренет ушел один и по пути встретил кампанию, с которой и дошел до поворота, ведущего к общежитию. На записях камеры наружного наблюдения у общежития по Нарвскому шоссе, 27 видно, что молодой человек искал карту, но не нашел. Его силы были на исходе, он облокачивался на дверь. Как бы то ни было, всего за десять минут до прибытия Ренета возле общежития было много народа, а уже через десять минут после его ухода пришел следующий человек. Ренет ушел от общежития в три ночи. На улице было темно и к тому же мело. Последний раз в поле зрения камер студент попал около пяти часов утра. На записи видно, как он возился с телефоном, но ни одного звонка так и не сделал. Его друг пытался позвонить ему ночью и даже написал в Facebook, но тот не ответил. Один звонок был принят, но никто ничего не сказал. Несколько раз Ренет заходил в Facebook, но не совершил там никаких действий.

По улице молодой человек прошел в общей сложности два километра. На записях видно, что он шатался. Скорее всего, в кромешной темноте на заросшей кустарником территории он просто заблудился.

”К сожалению, он направился за черту города, где возможности встретить кого-то становилась все меньше, — сказал Вирк. — Выбранному им пути нет логического объяснения. Скорее всего, он шел на автопилоте”.

”Молодые люди могли бы вынести из этого урок, что если они идут на какую-то вечеринку, то и возвращаются вместе. Не стоит недооценивать или переоценивать способности человека и длину пути домой. Необходимо удостовериться, что он дойдет”, — отметил страж правопорядка.