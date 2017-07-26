Не упустите шанс помочь: палатки Kuhuviia принимают вещи для нуждающихся семей

Этим летом портал-навигатор kuhuviia.ee принимает б/у одежду и обувь в хорошем состоянии, чтобы передать их в дар благотворительным организациям, помогающим многодетным семьям. Вещи можно приносить в палатку Kuhuviia.ee с зеленой крышей, которая будет установлена во время проведения некоторых летних фестивалей и мероприятий.

Kuhuviia.ee — это удобный портал-навигатор, который показывает ближайшие пункты приема отходов и ненужных вещей. С помощью портала можно избавиться от ненужной одежды, обуви, посуды, а также таких повторно используемых отходов, как старая одежда, электроника, мебель, строительный мусор и т.п.

Kuhuviia.ee покажет местонахождение ближайших контейнеров для упаковки, автоматов для приема тары и пр. с точными инструкциями. Чтобы воспользоваться порталом, нужно просто ввести название предмета, от которого вы желаете избавиться, а также свой адрес (достаточно просто улицы). В считанные секунды портал ответит на ваш запрос.

Kuhuviia.ee работает на эстонском, русском и английском языках. Также на портале находится подробная инструкция по сортировке. В случае, если вы не находите пункт приема для желаемой вещи или желаете добавить информацию о своей организации, принимающей определенные виды отходов и вещей, включая одежду, просим связаться с представителями проекта.

Палатка будет установлена в следующих местах:

29 июля — ярмарка ”Kilakola laat” в Кярдла. На традиционной ярмарке в Кярдла на о.Хийумаа с 10.00 до 14.00 на Фабричной площади состоится прием спортивных принадлежностей и настольных игр для многодетных семей.



19 августа на блошином рынке Палаты повторного использования в Моосте с 10.00 до 14.00 будут принимать посуду, книги, домашнюю утварь и детскую одежду.



20 августа на экофестивале ”Karilatsi ökofestival” в музее хуторян Пылва с 10.00 до 16.00 состоится прием посуды, домашней утвари, книг, спортивных принадлежностей и детских вещей.



26 августа на блошином фестивале в творческом городке Теллискиви в Таллинне с 10.00 до 18.00 состоится прием ненужных вещей в хорошем состоянии. Вещи собирает Центр повторного использования (Uuskasutuskeskus).

На блошином рынке в Моосте, на экофестивале Карилатси и на блошином рынке в Теллискиви волонтеры портала Kuhuviia.ee будут рады всем, кто хочет вместе смастерить из старого новое, а также послушать ваше мнение о том, как сделать повторное использование вещей в Эстонии эффективнее. Для всех желающих будет проведена викторина и подготовлены инфоматериалы.

Кроме этого до 6 августа в Ида-Вирумаа проходит благотворительный тур бесплатного магазина на колесах Kraam. В рамках этого начинания, пришедшего к нам из Ирана, все желающие могут выбрать и бесплатно забрать одежду и обувь. С графиком тура можно ознакомиться здесь.

Портал Kuhuviia.ee поддерживает ЦУ Центр инвестирования в окружающую среду (KIK).