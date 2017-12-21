Не упустите последний шанс поддержать Таллинн в конкурсе столицы Тотального диктанта!

Народное голосование завершится уже 26 декабря, а главный город акции объявят 27 января 2018 года на конференции Тотального диктанта.

Таллинн стал единственным кандидатом на звание столицы Тотального диктанта-2018 за пределами России, сообщает Раэпресс.

”Таллинн сейчас занимает четвертое место в общем рейтинге, уступая ближайшему конкуренту, Тюмени, менее 200 голосов, что позволяет нам побороться за ”бронзу”. Но еще важнее не опуститься в таблице ниже пятой строчки — сохранить позицию в пятерке, чтобы принять участие во втором туре конкурса. Замечу, что Пермь и Красноярск уже наступают нам на пятки, — сказал глава оргкомитета акции в Таллинне Михаил Кылварт, призвав голосовать за эстонскую столицу на страничке: https://totaldict.ru/voting_capital/#tallin.

Выбор столицы диктанта проходит в три этапа: с 1 октября по 10 ноября был открыт прием заявок от городов-участников; с 13 ноября до 26 декабря на официальном сайте проекта проходит открытое голосование за столицу Тотального диктанта 2018 года; а 27 декабря 2017 года будут объявлены пять городов, вошедших в шорт-лист голосования. У городов, вышедших в финальный этап отбора, будет ровно месяц, чтобы подготовиться к презентации на ежегодной конференции Тотального диктанта в Новосибирске, которая пройдет 27 января 2018 года, и в ходе которой жюри выберет победителя.

Именно в столице Тотального диктанта будет организована главная площадка проекта, на которой 14 апреля Гузель Яхина прочитает текст диктанта 2018 года. Все желающие написать Тотальный диктант под диктовку автора текста смогут сделать это в реальном времени: из главной аудитории акции планируется прямая трансляция.

Таллинн — единственный город за пределами России, борющийся за звание столицы Тотального диктанта. Напомним, желание побороться за звание столицы выразили 15 российских городов: Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Ставрополь, Томск, Тюмень, Уфа, Челябинск. Новосибирск останется родиной Тотального диктанта, местом расположения Экспертного совета и Штаба проекта.