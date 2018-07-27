27.07.2018, 13:43

"Не употребляйте алкоголь!" Советы главврача скорой о том, как обезопасить себя в жаркую погоду

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rus.delfi.ee
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Purskaevus kümblejad
Purskaevus kümblejadFoto: Tiit Blaat

Прогноз погоды в ближайшие дни обещает нам еще более жаркую погоду. Заведующий отделением неотложной медицинской помощи Ида-Таллиннской центральной больницы Мярт Пыллувэер дает советы о том, как обезопасить себя в жаркую погоду.

”Известно, что сердечные заболевания и жаркая погода несовместимы между собой, однако и здоровым людям следует сохранять осторожность”, — говорит Пыллувэер.

Советы

· Наденьте светлую одежду
· Укройте голову
· Сохраняйте спокойствие — не делайте ничего, что могло бы перегрузить сердце: не стоит в середине дня начинать копать грядки
· Находитесь в тени — избегайте самого жаркого периода в середине дня
· Пейте много жидкости — как узнать, что пьешь достаточно воды: следите за мочевыделениями, они должны быть светлыми. Если они темно-желтого цвета — значит, имеется недостаток воды. Если Вы решили поработать в саду, обязательно возьмите с собой бутылку воды.
· Не употребляйте алкоголь — алкоголь вызывает дегидратацию
· Не оставайтесь в машине, находящейся на открытом солнце, с закрытыми дверьми и окнами, поскольку температура поднимается там очень быстро.

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