Не тот пациент, не та кровь. Из-за роковой ошибки медсестры в PERH умерла женщина

В Таллинне начался судебный процесс над медсестрой, которая в ходе переливания крови ввела пациентке неподходящую кровь. Хуже того - больная вообще не нуждалась в переливании. В суде идет борьба за большую сумму денег, пишет Eesti Ekspress.

Работающая в интенсивной терапии ожогового отделения Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) 55-летняя Надежда С. — медсестра с высшим образованием, очень опытный работник, ценный коллега. "Ее знают как профессионала, который делает свою работу тщательно и с полной отдачей", — характеризует административный директор больницы Айви Кару.

64-летняя Эха Х. находилась в больнице чуть больше месяца. Десятки лет преподававшая музыку женщина жгла свечи, когда каким-то образом загорелась юбка, в результате чего пострадало 30% тела женщины. Через день после несчастного случая, в последний день старого года ее привезли с другого конца страны в PERH. В больнице ее оперировали несколько раз. Но теперь она поправлялась, и дети надеялись на ее скорое возвращение домой.

В субботу, 4 февраля, в 15:35 Надежда начала переливание крови. Согласно материалам обвинения, она перелила Эхе 115 миллилитров, то есть примерно полстакана крови. Затем она была вынуждена прервать переливание, потому что пациентка стала задыхаться. Медсестра посчитала, что, должно быть, это вызвано возникшей из-за перевязки реакцией. Перевязка ожоговых больных длится долго, и после перевязки у них время от времени случаются приступы боли. Когда Эхе стало лучше, Надежда снова начала переливание. Пациентке опять стало плохо. Медсестра позвала на помощь коллег.

Шокирующая правда

Состояние Эхи становилось все хуже. Бригада медиков не понимала, в чем дело. Пока вдруг медсестра Надежда не побледнела от страха. До нее дошло, какую чудовищную ошибку она совершила. Заботясь о нескольких пациентах, она ошиблась и сделала переливание женщине, которая в нем не нуждалась!

Кровь была предназначена для одного мужчины. На упаковке было четко написано имя Антса К., но медсестра что-то тотально перепутала. Предназначенная Антсу кровь не подходила Эхе.

Медсестра Надежда не стала скрывать свою ошибку, а рассказала о случившемся коллегам. Но неподходящая кровь разошлась по телу, и никакое лечение уже не помогло. Эха умерла на глазах у медиков.

Медсестра доработала свою смену и сломалась. Она взяла больничный и долгое время не была на работе.

Через неделю после трагического переливания крови директор больницы Айви Кару сообщила Надежде, что она должна обратиться в полицию. Это дело нельзя оставлять просто так — из-за ошибки умер человек. Надежда сказала, что она не может. Она полностью сломана. Сообщение о преступлении подала больница.

Заплатите 60 000 евро!

В начале марта Пыхьяская прокуратура начала расследование. В итоге Надежде было предъявлено обвинение — причинение смерти по неосторожности.

В среду, 30 августа, утром в здании Харьюского уездного суда на Лийвалайа состоялось предварительное заседание. Надежда не пришла, зато присутствовали окружной прокурор из Пыхьяской прокуратуры и целых три адвоката.

Судебный процесс продолжится в октябре, хотя по словам защищающего Надежду присяжного адвоката Айвара Эннока, его клиентка признала вину. Обычно в таком случае преступник может договориться с прокурором о наказании. Но не в этот раз, потому что вдобавок к уголовному делу родственники Эхи через гражданский иск требуют возмещения неимущественного ущерба. Речь идет о 60 000 евро.

Требование предъявлено солидарно к медсестре Надежде и региональной больнице. Близким погибшей все равно, кто им заплатит деньги — одна совершила ошибку, вторая оказывала услугу. Получить деньги от медсестры может оказаться сложнее, у больницы же нет проблем с платежеспособностью.

Больница отказывается

Директор Айви Кару говорит, что было бы другое дело, если бы речь шла об имущественном ущербе — например, в случае, если бы из-за ошибки медиков умер кормилец детей. Тогда больница без долгих разговоров взяла бы на себя ответственность. В некоторых случаях у PERH бывали тяжбы и из-за имущественного ущерба, но, по словам Кару, суд не взыскивал компенсацию с региональной больницы.

Она говорит, что имущественный ущерб больница в этот раз уже возместила. Например, больница оплатила связанные с похоронами Эхи расходы. Но родственники женщины вдобавок хотят получить компенсацию за немущественный ущерб.

Представляющий интересы троих детей Эхи адвокат Индрек Лилло опровергает, что в эстонской медицине не принято выплачивать компенсации в случае морального вреда. Больницы платят, но они включают в договоры оговорку о конфиденциальности, поэтому такие случаи и размеры компенсаций остаются секретными.

Коллеги надеются, что Надежда получит не очень тяжелое наказание — она не хотела никого убивать, сразу сообщила о своей ошибке и пыталась спасти то, что можно спасти.

Надежда продолжает работать в региональной больнице, она десятки лет работала медиком, это ее призвание. Но не в отделении интенсивной терапии, потому что возвращаться туда ей тяжело.

По словам директора Айви Кару, после случившегося больница сформировала внутреннюю комиссию. Ее цель была не в том, чтобы выяснить виновного, а в том, чтобы найти, что можно было бы улучшить, чтобы таких трагических ошибок в будущем больше не было.