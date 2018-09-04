Не только уборка: что будет делать президент Кальюлайд в ходе визита на Украину

Глава государства примет участие в дискуссиях на тему дигитального общества и правового государства на конференции Yalta European Strategy (YES) в Киеве. Также она примет участие в мероприятии по случаю открытия киевского офиса созданного в Эстонии центра LIFT99.

Во второй день визита президент посетит центр Днепропетровской области город Днепр, где посетит основанный на эстонском капитале завод Interpipe. Также Кальюлайд встретится с тамошним мэром и губернатором, с которым посетит Музей антитеррористической операции и примет участие во Всемирном дне уборки.

В последний раз Кальялайд была с визитом на Украине в мае, когда она, среди прочего, посетила и зону военных действий на Донбассе.