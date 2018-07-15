15.07.2018, 20:50

Не только со считывателем, но и бесконтактно: новые ID-карты прибудут в Эстонию уже через две недели

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rus.delfi.ee
EST 6
ID- kaardid
ID- kaardidFoto: Tiit Blaat

Эстония готовится к новым ID-картам, которые можно будет использовать как при помощи специальных считывателей, так и бесконтактным способом. Кроме того, у нового чипа появится больше памяти, а значит и расширятся возможности использования карты, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Новых ID-карт в таком виде, в котором мы привыкли их видеть, пока в Эстонии нет. Но, как объяснили "Актуальной Камере" в Департаменте полиции и погранохраны, карты прибудут в Эстонию уже через две недели.

"Да, это правда, государство действительно готовится к появлению новых ID-карт. И уже к концу этого года или в начале следующего планируется начать их использование. Мы сейчас привыкли, что карты можно использовать только при помощи считывателя, но теперь появится возможность и бесконтактного использования", — говорит руководитель сферы eID Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм.

Те, у кого срок действия карты заканчивается в конце этого года, получат уже новую карту, где будет цветная фотография и новые защитные элементы. Но перед тем, как внедрить новые карты, Департамент государственной инфосистемы раздаст тестовые ID-карты фирмам, которые непосредственно и будут предлагать электронные услуги.

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