Не только бизнесмен: тележурналистке Катрин Луст предстоят судебные тяжбы и с другими героями ее передачи(9)
Кроме Ираджи Занда, Катрин Луст в декабре ожидают два судебных заседания. Они могут быть не последними, пишет Eesti Ekspress.
Кроме Ираджи Занда, Катрин Луст в декабре ожидают два судебных заседания. Они могут быть не последними, пишет Eesti Ekspress.
Харьюский уездный суд 12 декабря обсудит иск Яники Вески против TV3 и Луст для опровержения неверных данных или в качестве альтернативы признания ценностных оценок противоправными, возмещения неимущественного ущерба и прекращения причиняющей ущерб деятельности. В этот раз речь идет не продаже MMS, которой Вески стала известна общественности, а о щекотливой афере с недвижимостью.
Двумя днями позже тот же суд обсудит требование неимущественного ущерба от Урмаса Кауса в связи с причинением ущерба и публикацией неверных данных. Каус — учитель, которого Луст представила как члена сети педофилов.
Кауса представляет присяжный адвокат Реймо Метс. Он также защищает хозяйку "кошачьей фабрики" Оксану Зуйко и хиропрактика Аллана Ооло. Передача „Kuuuurija” освещала деятельность их обоих. Оттуда тоже можно ожидать гневных требований.
Метс в начале сентября выставил на своей стене в Facebook фотографию, где он сидит за столиком в ресторане с Ираджем Зандом. Метс назвал это "стратегической встречей". Это показывает, что противники Луст собираются и обмениваются информацией. Это не предвещает популярной телеведущей ничего хорошего.
Raamatupidaja/ vanemraamatupidaja
STORA ENSO PACKAGING AS ...
Tähtaeg: 13.11.2018
Müügiesindaja
TBD-BIODISCOVERY (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 15.11.2018
Projekteerija-tehnik / insener
NORDIC HOUSES KT OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 11.11.2018
Telekomi projektijuht
ELERING (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 12.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.