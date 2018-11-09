09.11.2018, 20:55

Не только бизнесмен: тележурналистке Катрин Луст предстоят судебные тяжбы и с другими героями ее передачи

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Сулев Ведлер
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
EST
Katrin Lust
Priit Simson

Кроме Ираджи Занда, Катрин Луст в декабре ожидают два судебных заседания. Они могут быть не последними, пишет Eesti Ekspress.

Харьюский уездный суд 12 декабря обсудит иск Яники Вески против TV3 и Луст для опровержения неверных данных или в качестве альтернативы признания ценностных оценок противоправными, возмещения неимущественного ущерба и прекращения причиняющей ущерб деятельности. В этот раз речь идет не продаже MMS, которой Вески стала известна общественности, а о щекотливой афере с недвижимостью.

Двумя днями позже тот же суд обсудит требование неимущественного ущерба от Урмаса Кауса в связи с причинением ущерба и публикацией неверных данных. Каус — учитель, которого Луст представила как члена сети педофилов.

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Кауса представляет присяжный адвокат Реймо Метс. Он также защищает хозяйку "кошачьей фабрики" Оксану Зуйко и хиропрактика Аллана Ооло. Передача „Kuuuurija” освещала деятельность их обоих. Оттуда тоже можно ожидать гневных требований.

Метс в начале сентября выставил на своей стене в Facebook фотографию, где он сидит за столиком в ресторане с Ираджем Зандом. Метс назвал это "стратегической встречей". Это показывает, что противники Луст собираются и обмениваются информацией. Это не предвещает популярной телеведущей ничего хорошего.

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