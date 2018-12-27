Не страна, а сказка? Согласно исследованию, 82% жителей Эстонии счастливы

”В условиях экономического роста люди, в целом, более счастливы — чем меньше приходится беспокоиться о том, оплачены ли счета, все ли в порядке дома и здоровы ли дети, тем довольнее человек”, — прокомментировала результаты руководитель отдела кредитования и платежей Raha24 Алёна Метс.

В сравнении со средним по Эстонии показателем, более счастливы молодые люди в возрасте 18-29 лет и люди с высшим образованием. Мужчины Эстонии несчастны чаще, чем женщины (21% и 14% соответственно). Самые счастливы люди живут в Ляэнемаа и Пярнумаа, а также на островах (86%), меньше всего довольны жизнью люди из южной Эстонии (77%).

30% респондентов сказали, что для счастья им не хватает отношений и семейной жизни — этого желают 33% мужчин и 26% женщин. О более солидной зарплате мечтают 29% мужчин и 21% женщин. Всего 19% ответивших хотели бы более крепкого здоровья, а 7% — лучшее жилье.

”Имевший место за последний год рост зарплаты заставил людей меньше волноваться о деньгах и вывел на передний план новые ценности. Если в годы экономического кризиса люди брали кредиты на текущие расходы, то сегодня деньги больше тратят на впечатления и путешествия”, — добавила Метс.