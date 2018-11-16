Не пропустите! Уже сегодня откроется рождественский рынок

”На рождественском рынке около ста продавцов каждый день будут с 8 утра до позднего вечера предлагать разнообразные рождественские товары, начиная от горячих напитков и заканчивая предметами рукоделия. В пятницу и субботу с 17 до 19 и в воскресенье с 12 до 14 на рынке будет проходить культурная программа. Сегодня на площади пройдет концерт, приуроченный к открытию рынка. Приглашаем всех прийти на рынок и насладиться рождественской атмосферой”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В центре рождественского рынка стоит ель, которая впервые была привезена на площадь из Таллинна. Специалисты отдела городской среды Управы района Кесклинн в результате поисков по всей Эстонии нашли эту ель в районе Кристийне. На Ратушной площади она была установлена в прошлый четверг. Отвечающая за поиски и украшение ели Кюлли Аннус отметила, что ель наряжали примерно неделю, так как на 15-метровое дерево нужно было повесить сотни украшений и тысячи лампочек.