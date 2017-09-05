”Не парься”: люди с особыми потребностями делятся полезными советами

Кампания «Не парься», запущенная в сентябре Министерством социальных дел, дает полезные рекомендации, как общаться с людьми в повседневной и рабочей жизни, учитывая их особые потребности, сообщает Министерство социальных дел.

”Вовлечение в рабочую среду людей с особыми потребностями связано с определенными препятствиями, которые чаще всего носят эмоциональный характер. Как правило, они связаны с неосведомленностью и предубеждениями коллег. Все что нужно — практические знания и смелость завести разговор с человеком . Это мы и хотим донести до общества с помощью данной кампании, — отметил Арне Кайлас, руководитель по политике трудоспособности Министерства социальных дел. — Более активное участие людей с особыми потребностями в жизни общества — очень актуальная тема, которая касается нас всех”.

По словам Даниэля Коцюбы, который консультировал команду ”Не парься” в качестве дизайнера, нужно совсем немного, чтобы успешно общаться с людьми, чья жизнь складывается иначе, чем мы привыкли. ”Когда мы не знаем, как сделать первый шаг, мы предпочитаем не общаться вовсе, чтобы не испытывать дискомфорта. Именно поэтому мы и призываем не париться и не бояться что-то неправильно спросить или сказать. Вполне уместно начать с вопроса ”Как я могу помочь?” и затем продолжить общение”, — сказал Коцюба, в повседневной жизни передвигающийся с помощью инвалидного кресла.

Кампания выделяет три важных рекомендации, которые помогут избежать недопонимания и успешно общаться с людьми, учитывая их особые потребности.

1. Всегда спрашивайте: ”Могу ли я помочь и как?” Если у человека наблюдаются нарушения слуха или речи, напишите свой вопрос на бумаге или на экране мобильного телефона.

2. Не переусердствуйте с предложениями помощи, ведь часто люди с особыми потребностями прекрасно справляются самостоятельно и в помощи не нуждаются.

3. Не пытайтесь помочь человеку внезапно, поскольку это может его испугать и, возможно, оказаться ненужным или даже опасным.

С более подробными рекомендациями можно ознакомиться на странице кампании www.tegijad.ee. К примеру, вы узнаете, что с человеком, который использует слуховой аппарат, нужно говорить по одному, поскольку аппарат не различает несколько звуков одновременно; и что общаться нужно напрямую с партнером, а не через его сопровождающего, даже если партнер не видит или не слышит.

”Это лишь некоторые простые навыки, которые мы освоили в ходе работы с коллегами. Именно ими мы хотели бы поделиться в рамках этой информационной кампании, чтобы создать среду, в которой особые потребности не являлись бы проблемой”, — отметил стратегический руководитель креативного агентства Division Мадис Тарас, который руководил разработкой данной кампании.

Креативное решение для данной информационной кампании было разработано командой, в состав которой вошли как работники креативного агентства, так и специалисты, которые лично столкнулись с необходимостью жить с ослабленным зрением, слухом или ограниченной возможностью передвижения. В разработке дизайна материалов принимал участие графический дизайнер, передвигающийся с помощью инвалидного кресла, — Даниэль Коцюба. В 2015 году Эстонский центр дизайна удостоил Даниэля титула ”Дизайнер месяца”. Копирайтером или автором текстов для кампании стал Якоб Росин, 10 лет назад полностью утративший зрение. Якоб ведет передачи на Raadio 2 и пишет статьи для портала технических новостей Geenius.ee. Тийу Хермат, участвующая в данном проекте в качестве фотографа, имеет ослабленный слух.

Информационная кампания проводится по заказу Министерства социальных дел и при поддержке Европейского социального фонда. Активная фаза кампании начнется по всей Эстонии в сентябре, а полезные советы от людей, имеющих особые потребности, можно почерпнуть на странице www.tegijad.ee.