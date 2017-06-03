Не бомба, а мусор. Метлев требует наказать Кландорфа за ложный вызов

Член избирательного союза ”Свободный гражданин Таллинна” Сергей Метлев направил в полицию сообщение о проступке с просьбой о призвании к ответственности вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, который, по оценке Метлева, вчера дал незаконное распоряжение сообщить в Центр тревоги о мусорных мешках возле здания городской мэрии как о представляющих бомбовую угрозу.

По оценке Метлева, вице-мэр знал, что речь идет об акции, инициированной уставшими от мусорного беспорядка жителями города.

”Кландорф дал чиновникам Муниципальной полиции незаконное распоряжение совершить в спецслужбу ложный вызов. Речь идет о злонамеренном нарушении, которое отвечает статье 278 Пенитенциарного кодекса и за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1200 евро или ареста”, — сообщил Метлев.

Напомним, что в пятницу вечером перед Таллиннской горуправой под пристальным вниманием саперов Спасательного департамента оказались два бесхозных мусорных мешка. Из здания горуправы эвакуировали всех людей, и движение остановили.

Дежурный пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сказал Delfi, что бомбовой угрозы горуправе, очевидно, сделано не было, но кто-то оставил перед зданием два мусорных мешка и саперы действуют согласно стандарту. "Когда мы получаем звонок о бесхозном мешке, то саперы обязаны отреагировать в соответствии с законом. Люди из здания эвакуированы. Дальнейшее решает руководитель саперов".

Около половины шестого спасатели сообщили, что подозрительные мешки расстреляли из водяной пушки и выяснилось, что они были наполнены мусором. "Каждый раз, когда человек таким образом оставляет мусорный мешок, выезжает множество оперативных служб и эту деятельность оплачивает человек", — напомнил представитель спасателей. Позже выяснилось, что предложение вызвать саперов поступило от вице-мэра Калле Кландорфа.