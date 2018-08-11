”Не бойтесь! Наша собака не кусается" ("Ой, это первый раз!")

"Ой, не бойтесь! Она ничего не сделает, только понюхает”, — сказала ему хозяйка собаки.

”Мне не нравится, когда какой-то неизвестный хищник тычет своей мордой в мои голые ноги. Обычно у собаки все же 42 зуба. Лучше бояться, чем потом сожалеть”, — рассуждает мужчина.

”Собака тем временем обнюхивает другого прохожего. Я подхожу к хозяйке и начинаю обнюхивать ее. ”Что вы делаете?” — пугается женщина. ”Не бойтесь! Я ничего не сделаю, я просто понюхал”, — отвечаю я и ухожу. Весь вид женщины указывал на то, что я сделал ей что-то более противное, чем ее собака сделала мне”, — пишет мужчина и приводит еще одни случай, произошедший с ним во время вечерней пробежки.

”Навстречу мне шли мужчина и женщина средних с лет с какой-то похожей на колли собакой. Я остановился, поскольку некоторые собаки почему-то на дух не переносят бегунов. ”Ой, не бойтесь! Наша собака не кусается!” — стали заверять меня хозяева. Но когда я сравнялся с собакой, она все же попыталась прыгнуть мне на ногу. ”Ой, такого раньше не было!” — удивились они на это. Знаете, меня абсолютно не интересует, какой для данного хищника раз: первый, второй или пятисотый. Я просто хочу, чтобы собака меня не кусала”, — пишет Ведлер.

”Владелец не должен вне своего дома спускать собак с поводка. Очень просто. Я не знаю, добрая собака или нет. В своей жизни я не видел ни одной таблички ”Добрая собака. Она не кусается”. Зато с детства видел десятки и сотни предупреждений ”Осторожно! Злая собака!”. Эта информация дает четкий сигнал: собака — опасное животное”.